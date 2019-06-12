ВИДЕО: на вооружение армии России поступили новейшие самозарядные пистолеты "Удав"

Первая партия новейших самозарядных российских пистолетов "Удав" уже поступила на вооружение российским военным, и в армии началась их опытная войсковая эксплуатация.

Самозарядный пистолет "Удав" калибра 9 миллиметров - полностью российская разработка, собирается из российских комплектующих. Новый пистолетный комплекс ранее прошел все испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета к серийному производству, в апреле завершила свою работу, подписав акт о допуске "Удав" к серийному производству. Пистолет получил литеру "О1".

"Удав" рассчитан на 18 патронов, что на 10 больше, чем у "Макарова". Вес оружия - 780 г. "Всеядному" "Удаву" подходят все боеприпасы 9×21 мм: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Но специально для него разработаны и два новейших патрона - дозвуковой и повышенной пробиваемости.

Гражданская версия "Удава" будет стоить от 250 евро и появится на рынке уже в 2019 году. Она будет ориентирована под требования профессиональных спортсменов-стрелков, а ее тактико-технические характеристики позволят конкурировать с такими известными брендами, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими.

Как отмечается на сайте компании "ЦНИИточмаш", разработавшей это оружие, "Удав" производится в трех модификациях: для войск, спецподразделений и гражданского рынка. Он сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -50 до +70.

Предполагается, что "Удав" заменит повсеместно используемый пистолет Макарова, который уже не соответствует современным требованиям. На испытаниях, когда сравнивали пробивную способность двух пистолетов, стреляя из каждого в лист стали толщиной 4 мм, "Удав" с легкостью его пробивал, чего не удалось сделать "Макарову". А новый пистолет способен пробивать бронежилеты второго класса.

Впрочем, с предположением о замене "Макарова" согласны не все военные эксперты. Главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский, рассказывая НСН об отличиях "Удава" и "Макарова", подчеркнул, что новое оружие не заменит пистолет Макарова.

"Это пистолет скорее для сил специальных операций и разведывательных подразделений. Это не пистолет для основного состава вооруженных сил. Он имеет патроны калибра 9х21 мм, это специальный патрон, разработанный еще в советское время, который способен пробивать бронежилеты, небронированную технику, имеет повышенный импульс отдачи. Соответственно, это вооружение не для повседневного ношения. Преимущество его именно в пробивной способности, повышенной прицельной дальности стрельбы, подобного рода оружие, по сути, позволяет специальным подразделениям действовать и на переднем крае, и в тылу врага с высокой эффективностью", - говорит Мураховский.

"Пистолет Макарова, хоть и не отвечает требованиям времени, но, тем не менее, остается на снабжении вооруженных сил. Массовой модели, которую можно было бы закупать для вооруженных сил десятками и сотнями тысяч единиц, не найдено Министерством обороны. "Удав" для замены пистолета Макарова не предназначен", - убежден эксперт.