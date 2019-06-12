На Германию обрушился аномальный град с ураганом: пострадали и люди, и дома

Жители Германии переживают последствия сильнейшего шторма, накрывшего в понедельник почти всю территорию страну. Больше всего не повезло жителям Баварии, которым пришлось столкнуться не только с ураганом, но и с аномальным градом.

Мюнхен и его пригороды оказались в самом эпицентре стихии. Порывы ветра в этом географическом регионе достигали скорости 120 км/час. Вдобавок в Мюнхене выпал аномальный град, который по размеру можно сравнить с мячами для гольфа — диаметр отдельных градин достигал 6 сантиметров, пишет Süddeutsche Zeitung.

Град побил большое количество автомобилей и домов. Из-за сильного ветра некоторые населенные пункты оказались затоплены. На улицах много поломанных и вырванных с корнем деревьев.

Некоторым людям из-за шторма понадобилась эвакуация. Так, участников народного фестиваля в Унтершлайсхайме на время налетевшей бури разместили в здании местной школы.

В результате стихии в Мюнхене несколько человек получили легкие повреждения. Немецкие СМИ сообщают также о пострадавших в Бидингене. Там группа велосипедистов решила переждать непогоду под упавшим деревом, на которое рухнуло еще одно дерево. В результате этого инцидента тяжелые травмы получил семилетний ребенок.

Стихия создала проблемы не только на дорогах, но и на воде и железной дороге. На озерах Амерзе и Штарнбергер-Зе шторм перевернул несколько лодок. Кроме того, сообщается о прекращении движения поездов на трех линиях из-за поваленных деревьев.