Мюнхен и его пригороды оказались в самом эпицентре стихии. Порывы ветра в этом географическом регионе достигали скорости 120 км/час. Вдобавок в Мюнхене выпал аномальный град, который по размеру можно сравнить с мячами для гольфа — диаметр отдельных градин достигал 6 сантиметров, пишет Süddeutsche Zeitung.
Град побил большое количество автомобилей и домов. Из-за сильного ветра некоторые населенные пункты оказались затоплены. На улицах много поломанных и вырванных с корнем деревьев.
Некоторым людям из-за шторма понадобилась эвакуация. Так, участников народного фестиваля в Унтершлайсхайме на время налетевшей бури разместили в здании местной школы.
В результате стихии в Мюнхене несколько человек получили легкие повреждения. Немецкие СМИ сообщают также о пострадавших в Бидингене. Там группа велосипедистов решила переждать непогоду под упавшим деревом, на которое рухнуло еще одно дерево. В результате этого инцидента тяжелые травмы получил семилетний ребенок.
Стихия создала проблемы не только на дорогах, но и на воде и железной дороге. На озерах Амерзе и Штарнбергер-Зе шторм перевернул несколько лодок. Кроме того, сообщается о прекращении движения поездов на трех линиях из-за поваленных деревьев.
#Unwetter #Bayern heute Nachmittag... pic.twitter.com/ZGxK4Emfu4— HGSchBernard ن (@filiusmontium) June 10, 2019
#Unwetter mit #Hagel in #München. Und die Jungs sind unterwegs zum Fußballspielen 😱. pic.twitter.com/f7206y2fRI— Rena Fischer (@RenaFischer_) June 10, 2019
Unwetter in Bayern: "Eisbrocken schlugen wie Gewehrsalven auf uns ein" https://t.co/XR4dQwFN0C pic.twitter.com/u5COLvIG9E— WELT (@welt) June 11, 2019
#Gewitter #muenchen #Unwetter pic.twitter.com/zWHgaG0rlr— Tobias Welker (@tobiwelly) June 10, 2019