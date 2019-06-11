Пентагон выделяет десятки миллиардов на "сдерживание российской агрессии" в Европе

Бюджет Пентагона в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, составит 733 млрд долларов — на 17 млрд долларов меньше, чем просила вашингтонская администрация. Об этом говорится в проекте американского военного бюджета на 2020-й финансовый год, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Адамом Смитом.

Законопроект стал ответом на бюджетный запрос администрации США на 2020-й финансовый год, сообщает ТАСС.

"Предложение председателя Смита предусматривает выделение 733 млрд долларов на нашу национальную оборону. Это позволит нашим военным поддерживать боеготовность, наращивать потенциал и инвестировать в новое программное обеспечение и технологии, необходимые для защиты страны от наших противников", — говорится в документе. В частности, на проведение операций за рубежом демократ предлагает выделить 69 млрд долларов.

Кроме того, Пентагон должен выделить 250 млн долларов на военную помощь Украине, которая будет заключаться в содействии в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведкой. Также в документе предлагается продлить на год запрет на использование бюджетных средств на "осуществление любых видов деятельности, признающих суверенитет России над Крымом". В бюджете США на текущий год на эту цель было выделено 200 млн долларов.

Помимо этого законодатели просят главу Пентагона совместно с госсекретарем не позднее 15 октября 2019 года представить отчет о стратегии США "по противодействию российским угрозам в Черном море". Комитет выразил обеспокоенность в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. "Действия России представляют угрозу основанной на соблюдении правил навигации в Черном море и суверенитету Украины", — утверждается в тексте.

Предлагаемые к законопроекту о бюджете Пентагона в 2020 году поправки будут обсуждаться на заседании комитета 12 июня. Затем документ рассмотрит вся палата представителей, после чего к этой работе подключится сенат. Весь этот процесс обычно длится до осени. Если обе палаты конгресса одобрят проект бюджета, он будет отправлен на подпись президенту США.

Кроме того, в 2020 финансовом году, который начинается 1 октября, программа "Европейская инициатива сдерживания" получит от конгресса США 6,5 млрд долларов. Данная программа предусматривает "дальнейшее увеличение численности войск США" и "сдерживание российской агрессии" в Европе. Автор проекта подчеркивает, что он предлагает выделить на нее на 794, 23 млн долларов больше, чем вашингтонская администрация запрашивала в марте. "Выделить средства на "Европейскую инициативу сдерживания" в размере 6,5 млрд долларов на 2020 финансовый год по сравнению с запросом президента [США Дональда Трампа] в 5,7 млрд долларов", — говорится в документе.

Председатель комитета указал, что 800 млн долларов будут направлены на "военно-строительные работы, средства противолодочной обороны и другие неотложные приоритеты с целью сдержать Россию и сотрудничать с союзниками и партнерами США".

В марте Трамп попросил американский конгресс увеличить расходы на оборону на 5%, до 750 млрд долларов в 2020 финансовом году. При этом он предложил сократить все невоенные расходы министерств и ведомств на 5%, чтобы понизить дефицит бюджета в следующем финансовом году.