Самую дорогую картину в мире нашли на яхте саудовского принца

Самая дорогая в мире картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи, считавшаяся пропавшей, хранится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

По данным специализирующегося на искусстве портала Artnet, картина была доставлена на яхту принца Serene и будет храниться там, пока власти Саудовской Аравии не построят масштабный культурный центр в районе города Аль-Ула, сообщает РИА Новости.

Картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи долгое время считалась утраченной​​​. В 2017 году она была продана частному коллекционеру на аукционе за 450 миллионов долларов, став самым дорогим произведением искусства в истории.

С полотном тогда расставался российский миллиардер Рыболовлев на фоне пошатнувших капитализацию его коллекции судебных разбирательств с арт-дилером Ивом Бувье. Выяснилось, что Бувье на формировании частного собрания неплохо зарабатывал. Того же "Спасителя" купил за 80 миллионов, а Рыболовлеву продал за 127.

Картина "Спаситель мира", как считается, была написана после 1505 г., является единственной работой да Винчи, которая находится в частных руках на данный момент.