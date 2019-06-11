СМИ: преследование Голунова хотят прекратить до "прямой линии" Путина

Градус недовольства общества нужно снизить до "прямой линии", утверждают собеседники расследовательского издания "Проект". По словам адвокатов, на предметах, изъятых в квартире журналиста, нет отпечатков его пальцев.

Кремль намерен в ближайшие дни прекратить преследование корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, арестованного по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом издание "Проект", объединившее журналистов-расследователей, сообщает в понедельник, 10 июня, со ссылкой на неназванных собеседников, близких к администрации российского президента Владимира Путина.

Градус общественного недовольства следует снизить до 20 июня, когда состоится "прямая линия" главы государства, отмечают собеседники издания. В свою очередь, неназванный представитель силовых структур выразил сомнение в столь быстром решении вопроса, однако признал, что "все к этому идет".

На изъятых из квартиры Голунова предметах нет его отпечатков

На свертках с наркотиками, изъятых у Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, сообщили в Главном следственном управлении МВД по Москве. Экспертиза ДНК будет завершена 11 июня, ее результаты будут немедленно опубликованы, добавили в полиции.

При этом, как заявил адвокат журналиста Сергей Бадамшин, ни на одном из предметов, которые правоохранители изъяли из квартиры Голунова при обыске, не обнаружены отпечатки его пальцев.

Домашний арест на два месяца

Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Защитники корреспондента "Медузы" намерены подать в Европейский суд по правам человека жалобу на действия следствия после его задержания.

Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы постановил отправить журналиста под домашний арест сроком на два месяца. Ему предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

В обвинительном постановлении говорится, что Иван Голунов, по предположению следствия, хранил три свертка с наркотиками в своей квартире, а еще два были обнаружены при досмотре в его рюкзаке. Сам журналист полностью отрицает свою вину.

10 июня эксперты МВД России заявили об отсутствии следов наркотиков у Голунова. Кроме того, специалисты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили следов наркотиков в биологическом материале журналиста, сообщил главный внештатный эксперт-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс в России и за ее пределами. На 12 июня в Москве запланирован марш в поддержку Ивана Голунова.