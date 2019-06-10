В Гааге начались предварительные слушания по иску Украины о нарушении РФ морского права

Предварительное рассмотрение иска Украины к России о нарушениях морского права в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе началось в международном третейском суде в Гааге.

В Постоянной палате международного третейского суда (ППТС), расположенной в нидерландской Гааге, в понедельник, 10 июня, начались предварительные слушания по иску Украины о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

Киев просит международный арбитраж прекратить нарушение Россией Конвенции ООН по морскому праву, подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, обязать Москву уважать суверенные права Украины в ее водах, прекратить кражу украинских природных ресурсов, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб.

Слушания носят предварительный характер

Основанием для данного обсуждения являются возражения России насчет юрисдикции Гаагского арбитража в этом деле. Слушания пройдут в два раунда. 10 июня первые устные аргументы выскажет Россия, 11 июня - Украина. Вторая возможность для высказывания аргументов у сторон будет, соответственно, 13 и 14 июня.

В случае если суд примет решение, что он уполномочен рассматривать данный иск, рассмотрение по существу начнется, по прогнозам украинского МИДа, не раньше 2021 года.

В ППТС Украина обратилась в сентябре 2016 года. После того, как в ноябре 2018 года ФСБ России задержала и арестовала три украинских корабля и членов их экипажей вблизи Керченского залива, Украина добивается их освобождения в Международном трибунале ООН по морскому праву. 25 мая 2019 года трибунал постановил, что Москва должна вернуть суда Украине и освободить моряков. Однако Россия оспорила этот вердикт в Верховном суде Швейцарии.

Судейский корпус возглавляет корейский юрист

Судебную коллегию, состоящую из пяти человек, возглавляет корейский судья Пак Чжин Хён. Судья Владимир Голицын был назначен Российской Федерацией. Профессор Воган Лоу из Великобритании был назначен Украиной.

В качестве выступающего с аргументами от России заявлены посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач и глава правового департамента МИД РФ Роман Колодкин. В свою очередь, аргументы Украины представит замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Постоянная палата международного третейского суда - межправительственная организация, учрежденная в 1899 году для мирного разрешения международных споров. В данный момент ей рассматриваются три спора между государствами, включая и процесс по морскому праву между Украиной и РФ. Остальные 161 дело касаются разбирательств между государствами и частными инвесторами, а также между государственными, общественными и частными структурами.