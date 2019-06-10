США и НАТО призвали стороны конфликта в Молдове к диалогу

США выразили намерение и впредь поддерживать Молдову в деле построения "процветающего и демократического будущего". НАТО призвала стороны конфликта в Молдавии к сдержанности и диалогу.

На фоне глубокого политического кризиса в Молдове США призвали все политические партии этой страны проявлять сдержанность и согласовать путь продвижения вперед на основе политического диалога. "Обеспечение процветающего и демократического будущего для Молдове и ее граждан является общей целью, которую США будут поддерживать и впредь", - говорится в заявлении Госдепартамента США, обнародованном в воскресенье, 9 июня.

В документе отмечается, что США признают итоги последних парламентских выборов в Молдове. "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными и проводились с соблюдением основных прав. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна уважаться без всякого вмешательства", - подчеркивается в заявлении Госдепа.

The U.S. calls on all Moldovan parties to show restraint and to agree on a path forward through political dialogue. Ensuring a prosperous and democratic future for Moldova and its citizens is a shared goal the United States will continue to support. https://t.co/uOOMjIRHki pic.twitter.com/IK0Zf9rNps — Morgan Ortagus (@statedeptspox) June 9, 2019



НАТО обеспокоена ситуацией в Молдове

Со своей стороны НАТО заявила, что с обеспокоенностью следит за политическим кризисом в Молдове. "Мы призываем все политические силы в этой стране к спокойствию, сдержанности и урегулированию разногласий путем диалога при полном соблюдении закона. Демократически избранные лидеры Молдове должны работать сообща с целью преодоления кризиса", - говорится в заявлении альянса.

В документе подчеркивается, что НАТО продолжает поддерживать Молдавию в деле реформирования институтов обороны и безопасности. "НАТО и Молдова были тесными партнерами на протяжении более 25 лет. Мы остаемся приверженными независимости, суверенитету и территориальной целостности Молдове", - подчеркивается в заявлении Североатлантического альянса.

Кризис в Молдове

Политический кризис в Молдове связан с результатами февральских парламентских выборов, на которых ни одной из партий не удалось получить достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство.

8 июня пророссийские социалисты и правый проевропейский блок ACUM подписали временное соглашение о деолигархизации государства и возвращении Молдове в конституционное русло. В ходе экстренного заседания парламентарии избрали премьер-министром республики председателя "Партии действия и солидарности" Майю Санду.

В свою очередь Конституционный суд Молдове издал постановление о роспуске парламента страны. Следующим шагом должно было стать подписание этого документа президентом страны Игорем Додоном и назначение даты новых парламентских выборов, однако президент отказался подписывать этот указ.

9 июня Конституционный суд в пятый раз за последние два года временно отстранил Додона от должности президента из-за отказа выполнять конституционные обязанности по роспуску парламента. Временно исполняющим обязанности главы государства был назначен премьер-министр Молдове Павел Филип, который практически сразу же распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.