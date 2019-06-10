На смывах с рук и ногтей Ивана Голунова не нашли следов наркотиков

Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков на контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Чиков опубликовал в своем телеграм-канале заключения экспертов.

Адвокаты "Агоры" защищают журналиста, который был задержан в четверг. Поздно вечером в субботу Голунов по решению суда был помещен под домашний арест.

Вот как об этом говорится в заключении сотрудников экспертно-криминалистического центра управления внутренних дел по Западному административному округу управления МВД России по Москве, опубликованном Павлом Чиковым: "На поверхностях, представленных на экспертизу фрагментов марли, которыми делали смывы с рук и контрольный смыв на поверхностях, представленных на экспертизу фрагментов ногтевых пластин... следов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ - не обнаружено".

Голунова обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Сам он считает дело сфабрикованным и связывает его со своим журналистским расследованием о похоронном бизнесе. В суде спецкор заявил, что ему поступали угрозы. "Я никогда не употреблял наркотики, я ни в чем не виноват", - заявил он суду.

Журналист сообщал, что полицейские не давали ему сдать смывы рук и срезы ногтевых пластин для исследования, как он требовал, чтобы доказать, что никак не связан с нароктиками. В пресс-службе московской полиции заявляли, что он сами "в присутствии понятых отказался сдать срезы ногтей".

Дело журналиста вызвало огромный общественный резонанс. В его поддержку выступили не только коллеги, которые проводили пикеты у столичного управления МВД и дежурили у здания суда, но и музыканты, телеведущие и другие известные люди. Три крупнейших деловых издания - "Ведомости", "Коммерсант" и РБК - вышли с одинаковыми первыми полосами в поддержку Голунова.

Накануне главный внештатный нарколог минздрава России Евгений Брюн в программе "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1" заявил, что эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах Голунова.

Киселев от себя добавил, что химики исследовали мочу, взятую сразу после задержания журналиста. "Одна ценная деталь - говорим как есть - следов наркотиков в моче Голунова сразу после задержания не обнаружено", - сказал телеведущий.

В понедельник Брюн сказал РИА Новости, что тест на наркотики показывает отрицательный результат.

"Исследование продолжается, но на сегодняшний момент [следы наркотиков] не обнаружены", - сообщил он.