«Сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если это получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным», — заявил Хабенский, возглавляющий на «Кинотавре» 2019 года жюри.

Люди в зале встретили слова актера аплодисментами.

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Спецкор «Медузы» Иван Голунов, занимающийся расследованиями о коррупции, 8 июня был отправлен под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист говорит, что наркотики ему подбросили полицейские, и связывает преследование со своими расследованиями о похоронном бизнесе.