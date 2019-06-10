Константин Хабенский на открытии "Кинотавра" выступил в защиту журналиста Голунова

Актер Константин Хабенский на открытии фестиваля «Кинотавр» упомянул уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

«Сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если это получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным», — заявил Хабенский, возглавляющий на «Кинотавре» 2019 года жюри.

Люди в зале встретили слова актера аплодисментами.

Хабенский на открытии «Кинотавра»: Так вот видите, получается, сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду, и если это получится, то, друзья мои, этот замечательный фестиваль может тоже оказаться неудобным pic.twitter.com/AKme7rMhP8 — Meduza (@meduzaproject) June 9, 2019

Спецкор «Медузы» Иван Голунов, занимающийся расследованиями о коррупции, 8 июня был отправлен под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист говорит, что наркотики ему подбросили полицейские, и связывает преследование со своими расследованиями о похоронном бизнесе.