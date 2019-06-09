Саммит G20 в Японии омрачен торговым спором между США и Китаем

Из-за международных торговых конфликтов глобальное замедление роста экономики может вылиться в мировой экономический кризис, заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на встрече G20 в Японии.

Влияние тарифного конфликта между Китаем и Соединенными Штатами Америки на развитие мировой торговли стало одной из важных тем дискуссий на саммите "большой двадцатки" (G20) в городе Фукуока на юго-западе Японии. В нем участвуют министры финансов и главы центробанков стран-членов G20.

Сегодня из-за торговых конфликтов такого рода существует реальная угроза, что замедление роста мировой экономики выльется в глобальный экономический кризис, заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в воскресенье, 9 июня, агентству AFP.

В тот же день глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в интервью газете "Nikkei" назвала торговый конфликт между Пекином и Вашингтоном самым большим препятствием на пути развития мировой экономики.

Мнучин видит в пошлинах на товары из КНР "шансом для других стран"

Иное мнение высказал министр финансов США Стивен Мнучин, назвав повышенные таможенные пошлины, введенные США на товары из КНР, "экономическим шансом" для многих других стран.

"Здесь будут победившие и проигравшие", - подчеркнул Мнучин. Но если Пекину и Вашингтону удастся договориться, "это будет иметь весьма положительные последствия" для США, для Китая, для Европы и всего остального мира, добавил он.

По словам Мнучина, торговая война с Китаем никак не отражается на конъюнктуре внутреннего рынка США, поскольку американское правительство защищает потребителей от влияния повышенных пошлин.

Другими темами дискуссий стали минимальная налоговая ставка для интернет-компаний, а также экономические проблемы, вызванные демографической ситуацией.

Торговый конфликт между США и Китаем

США и Китай являются сегодня двумя крупнейшими экономиками мира. Торговый конфликт между ними обострился в мае 2019 года, когда после неудавшихся переговоров президент США Дональд Трамп пригрозил поднять таможенные пошлины на товары из КНР до 25 процентов.

Надежды на урегулирование данного спора теперь связаны со встречей Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином, которая должна состояться в японской Осаке в конце июня 2019 года.

В 2018 году объем экспорта китайских товаров в США составил 478 млрд долларов, импорт американской продукции в Китай - 155 млрд долларов.