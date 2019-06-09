СМИ: Израиль заявил ХАМАСу, что новых уступок не будет

Глава египетской разведки, генерал-майор Аббас Камаль вечером в субботу, 8 июня, в очередной раз встречался в Тель-Авиве с представителями израильских силовых структур, сообщают египетские СМИ.

В ходе этих переговоров Камалю было заявлено, что Израиль не пойдет на новые уступки режиму ХАМАСа в Газе до тех пор, пока не прекратятся "марши возвращения" на границе сектора и не будут возвращены израильтяне, удерживаемые в Газе.

В публикациях, цитируемых агентством Maan, говорится, что Израиль не соглашается освободить активистов ХАМАСа из "списка Шалита", вновь задержанных в июне 2014 года в ходе операции "Вернуть братьев". Кроме того, власти Израиля не дадут согласия на провоз в Газу наличных денег из Катара, за исключением средств на гуманитарные проекты, расход которых осуществляется под надзором ООН. Власти Израиля попросили генерала Камаля уведомить ХАМАС об этих условиях.

Как отмечалось накануне, в пятницу, 7 июня, на границе сектора Газы впервые с весны прошлого года не проводился массовый "марш возвращения": первая пятница после праздника Ид аль-Фитр была спокойной. Ранее начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави встречался с главами местных советов "отеф Аза" и отмечал, что соглашение о прекращении огня, достигнутое Египтом, Катаром и ООН с руководством ХАМАСа в Газе, оказалось достаточно эффективным. В то же время, Кохави подчеркнул, что израильская армия не допустит продолжения "огненного террора". При этом начальник генштаба заявлял: относительное спокойствие на границе "не случайно". "В настоящее время мы предпочитаем дать шанс переговорам", – сказал он.

Военные говорят о снижении интенсивности действий поджигателей из Газы. За последнюю неделю на израильской территории около границы сектора были потушены не более десяти пожаров, вызванных приземлением "огненных шаров", раньше поджигатели, поощряемые ХАМАСом, действовали значительно активней. При этом, на фоне сухой и жаркой погоды, на остальной территории Израиля, особенно в Иерусалиме и окрестностях, в тот же период были зафиксированы сотни полевых и лесных пожаров, которые, по данным расследований, были вызваны поджогами.

Отметим также, что в первую неделю июня не было зафиксировано ни одной попытки обстрела из сектора Газы. В мае на израильской территории разорвались около 700 ракет, выпущенных террористами из Газы. В то же время, военные говорят о том, что ХАМАС, "Исламский джихад" и другие террористические группировки в Газе используют затишье для пополнения ракетного арсенала и восстановления военных инфраструктур.

У затишья в минувшую пятницу было и еще одно объяснение: в субботу, 8 июня, на всей территории Палестинской автономии и в секторе Газы старшеклассники сдавали экзамен на аттестат зрелости. По всей видимости, ХАМАС распорядился приостановить враждебные действия против израильтян на границе Газы накануне этого экзамена. Кроме того, многие участники "маршей возвращения" и большинство поджигателей – школьники старших классов.

Три недели назад ливанская газета "Аль-Ахбар" писала, что Израиль передал ХАМАСу через египетских посредников уведомление о заинтересованности в осуществлении сделки "по обмену пленными" после формирования нового правительства. Однако правительство сформировано не было, в ночь на 30 мая после провала коалиционных переговоров был утвержден закон о роспуске Кнессета 21-го созыва. Новые выборы пройдут 17 сентября, и еще несколько месяцев потребуются для формирования новой коалиции. Таким образом, сделка с ХАМАСом вновь откладывается.

Руководство ХАМАСа ранее многократно давало понять, что любые переговоры по "обмену пленными" могут начаться только после того, как из израильских тюрем выпустят всех активистов этой организации, освобожденных в рамках "сделки Шалита" в 2011 году и вновь арестованных израильтянами в 2014 году во время операции "Вернуть братьев". Речь идет о примерно 60 заключенных.

В ответ на просьбы Израиля предоставить информацию о судьбе военнослужащих ЦАХАЛа, захваченных в Газе в 2014 году во время операции "Нерушимая скала" и считающихся погибшими, ХАМАС в качестве предварительного условия требует освободить всех женщин и несовершеннолетних, задержанных и осужденных в Израиле за террористические нападения.

Каир не менее девяти раз за последние годы обращался к ХАМАСу с различными предложениями по поводу посредничества в сделке с Израилем по "обмену пленными". Но все эти попытки были безрезультатными.

Так, например, в августе 2017 года ХАМАС отказался обсуждать условия сделки после того, как власти Израиля отклонили требование освободить из тюрьмы одного из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама" Хасана Саламэ. Он ответственен за серию терактов-самоубийств в 1995-96 годах (взрывы двух автобусов №18 в Иерусалиме и взрыв на перекрестке Ашкелон в феврале 1996 года). Власти Израиля отказались освобождать Саламэ в рамках "сделки Шалита" в 2011 году.

Позже ХАМАС отказался передать Израилю захваченных солдат (живых или мертвых) и двух израильских граждан, удерживаемых в Газе, даже на условиях полного снятия блокады сектора и оказания экономической помощи Газе, пишет "Аль-Ахбар".

2 апреля телеканал "Аль-Кудс", близкий к руководству ХАМАСа, заявлял о возможном скором заключении сделки по "обмену пленными". Но эта информация не подтвердилась.

Согласно "египетскому плану", еще в августе прошлого года должны были начаться переговоры о возвращении тел военнослужащих ЦАХАЛа Адара Голдина и Орона Шауля, находящихся в руках ХАМАСа, и возвращение пленных израильтян Аверы Менгисту и Хишама ас-Сайяда в обмен на реализацию гуманитарных проектов в секторе Газы при финансировании международных организаций.

Однако в руководстве ХАМАСа тогда заявили, что не готовы "менять пленных" на продвижение гуманитарных проектов, подчеркивая, что для начала Израиль должен отпустить на свободу всех хамасовцев, освобожденных в рамках "сделки Шалита" в 2011 году и вновь арестованных израильтянами в 2014 году. ХАМАС также настаивал на соглашении, предусматривающем полное снятие блокады с Газы.