Адвокат Ивана Голунова подала заявление против задерживавших его полицейских

Адвокат Ольга Динзе направила в Следственный комитет РФ заявление о действиях полицейских, задерживавших журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Копию документа опубликовал в воскресенье, 9 июня, в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Динзе указала, что при задержании и обыске к Голунову было "применено немотивированное физическое насилие", а на жалобу корреспондента об этом "орган предварительного расследования никаким образом не отреагировал". "Таким образом, в связи с применением насилия и причинением телесных повреждений Голунову со стороны сотрудников полиции ОНК УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве прошу вас провести проверку указанных фактов", - написала адвокат.

Ранее стало известно, что уголовное дело против журналиста "Медузы" передано в Главное следственное управление МВД по Москве и находится "на личном контроле" начальника этого управления Олега Баранова.

Голунов находится под домашним арестом

Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре. Адвокаты журналиста заявили о многочисленных нарушениях, допущенных сотрудниками полиции, которые проводили задержание. С 7 июня в Москве и других городах России, а также за рубежом проходят пикеты в поддержку журналиста.

8 июня Голунову было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В обвинительном постановлении говорится, что Иван Голунов, по предположению следствия, хранил три свертка с наркотиками в своей квартире, а два других были обнаружены при досмотре в его рюкзаке. Сам журналист свою вину полностью отрицает. Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы постановил поместить корреспондента "Медузы" под домашний арест сроком на два месяца.