ФОТО: в день выборов в Казахстане задержаны около 100 протестующих

На акции протеста в Алма-Ате и Нур-Султане против предрешенности выборов президента Казахстана вышли сотни человек. Порядка 100 демонстрантов задержаны.

На акциях протеста в день внеочередных выборов президента Казахстана в воскресенье, 9 июня, задержаны около 100 человек. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра внутренних дел страны Марат Кожаев. Между тем агентство AFP сообщает о "сотнях задержанных".

Ранее сообщалось, что в двух городах в несогласованных митингах против предрешенности голосования участвуют несколько сотен человек. Участники акций скандировали "Бойкот!" и "Свобода!" Связь в Алма-Ате и Нур-Султане работает с перебоями, в столице Казахстана движение по проспектам Республики и Абая перекрыто, передает "Интерфакс".

Сменщик Назарбаева

В марте Нурсултан Назарбаев, руководивший Казахстаном почти 30 лет, заявил об уходе в отставку. При этом он остался на посту главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан". Исполняющим обязанности президента стал председатель сената страны Касым-Жомарт Токаев.

На внеочередных выборах главы государства. баллотируются семь кандидатов: Токаев, а также депутаты Дания Еспаева и Жамбыл Ахметбеков, оппозиционный политик Амиржан Косанов, представитель профсоюзов Амангельды Таспихов, писатель Садыбек Тугел и представитель агросектора Толеутай Рахимбеков. Если ни один из них не наберет более 50 процентов голосов, будет назначен второй тур. В нем будут участвовать два кандидата, набравшие больше всего голосов.