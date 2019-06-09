Знак доллара как образ золотого тельца: кто его придумал?

Несмотря на распространенность и вездесущность этого символа, обозначающего американский доллар, его происхождение до конца неясно. Теорий, конечно, масса: тут и монеты Королевства Богемия, и Геркулесовы столбы, и вечно спешащие торговцы…

Знак доллара - один из самых мощных символов, олицетворяющий собой больше, чем просто валюту США. Это условное обозначение американской мечты, вместе со всем консьюмеризмом и коммерциализацией, ей присущими. Это одновременно и радужные мечты, и неистовая алчность, и разнузданный капитализм.

Знак доллара кооптирован поп-культурой (например, Ke$ha - или регулярно появляющиеся, но недолго живущие футболки), берется напрокат художниками (изображение усов Сальвадора Дали или картины Энди Уорхола, продающиеся за очень большие $$$).

Этот значок широко употребляется в компьютерном кодировании и запечатлен в эмодзи в виде рожицы с долларами-глазами и вывалившимся (от жадности?) языком.

В общем, чтобы понять этот знак, не нужно быть полиглотом, и тем не менее его происхождение неясно до сих пор.

Знак, обозначающий младшего родственника доллара, цент - строчная буква "c" (cent по-английски) с пронзающей ее вертикальной линией, и это понятно и логично. Но где же в знаке доллара буква "D"?

При желании в этом знаке можно распознать букву "S" в качестве подложки до предела стиснутой "U" (без нижнего загиба), обеспечивающей две вертикальные палочки.

Эти две буквы (S и U) подталкивают многих к очевидной, казалось бы, разгадке - они означают United States, верно ведь?

Именно так и посчитала писатель и философ Айн Рэнд (родившаяся в России Алиса Зиновьевна Розенбаум - Прим. переводчика). В ее романе 1957 года "Атлант расправил плечи" один из героев спрашивает другого, что означает знак доллара. Тот отвечает (не забыв по ходу дела покритиковать США): это сокращение слов "Соединенные Штаты", United States.

Однако, похоже, Рэнд ошибалась, поскольку до 1776 года США были известны как Соединенные Колонии Америки, а знак доллара применялся уже тогда.

Знак британского фунта куда более старый (1200 лет), но с ним все более или менее понятно. Впервые его начали применять римляне как аббревиатуру слов "libra pondo", что было основной мерой веса империи. По-латыни libra - весы, а libra pondo дословно переводится как "весом в фунт".

В англосаксонской Англии фунт стал денежной единицей, эквивалентом которой, нетрудно догадаться, был фунт серебра. Огромное богатство, другими словами.

Вместе с римским названием англосаксы позаимствовали и значок - красиво выписанную букву "L".

Поперечная перекладина появилась позднее - для пояснения, что это сокращение. Один из чеков, представленных в экспозиции лондонского Музея Банка Англии, свидетельствует: знак фунта в нынешнем виде появился к 1661 году, хотя ему и понадобилось некоторое время, чтобы быть принятым всеми.

У слова "доллар" история куда короче. В 1520 году Королевство Богемия начало чеканить монеты из серебра, добытого на шахте Иоахимсталя.

Неудивительно, что монету стали называть "иоахимсталер", но скоро сократили до "талер", и это слово распространилось по всему миру.

Его голландский вариант, "далер", проник в Америку вместе с переселенцами, первыми иммигрантами, и нынешнее "доллар" весьма на него похоже.

Впрочем, несмотря на относительную молодость доллара, прямого ответа на вопрос, откуда взялся такой знак, нет.

Вроде бы никто специально не занимался разработкой его дизайна. И форма его по-прежнему переживает вариации - то две вертикальных черты, то, как все чаще сейчас бывает, одна…

Гипотез, конечно, масса. Например, если вернуться к буквам U и S, есть идея, что они означают "units of silver", "меры серебра".

Другая теория, более эзотерическая, связывает знак с богемским талером, на котором была изображена змея на христианском кресте (явная аллюзия на историю из Ветхого завета, когда по повелению Божию Моисей изготовил медного змея и закрепил его на шесте, после чего всякий ужаленный змеёй, взглянув на медного змея, оставался живым). Знак доллара, гласит эта теория, произошел от того, богемского, знака.

Еще одна версия строится вокруг Геркулесовых столбов (название, использовавшееся древними греками для обозначения высот, обрамляющих вход в Гибралтарский пролив).

Подобные столбы присутствуют на испанском национальном гербе и в XVIII и XIX веках были на испанском (мексиканском) долларе - песо. Столбы (колонны) обвиваются лентами в форме буквы S - так что не нужно быть супернаблюдательным, чтобы увидеть сходство со знаком доллара.

И наконец - наиболее широко признанная теория. Согласно ей, в колониях шла оживленная торговля между испаноговорящими и англоговорящими американцами, и песо (испанский, или мексиканский доллар) вплоть до 1857 года служил законным платежным средством.

Слово "песо" часто сокращалось при письме (так говорят нам историки), превращаясь в начальную "P" с висящей сбоку "S".

Постепенно, благодаря каракулям вечно спешащих торговцев и писцов, "P" и "S" слились, "P" потеряла свою петлю, и от нее осталась только вертикальная палочка, проходящая через центр "S".

Испанский (мексиканский) доллар стоил примерно столько же, сколько и американский, так что им ничего не мешало иметь один и тот же знак.

Как и многое другое в нынешней Америке, дебаты вокруг происхождения знака доллара раскалывают общество. По политическим причинам одна сторона настаивает на идее, что знак этот - чисто домашнее изобретение, а другая сторона - что он завезенная штука.

И, конечно, есть некоторая ирония в том, что один из неотъемлемых символов Америки и американского характера может иметь корни где-то в другой стране (что на самом деле совершенно неудивительно).

Как бы там ни было, все равно это американское изобретение. Ирландец по происхождению Оливер Поллок, богатый торговец и сторонник Американской революции, так часто пользовался этим знаком в переписке, что историки часто называют его создателем значка доллара (хотя и вряд ли он был единственным создателем).

Что же касается первого напечатанного на бумаге знака доллара, то это случилось в Филадельфии в 1790-х с помощью печатного станка. Сделал это убежденный патриот независимой Америки, решительно антианглийски настроенный шотландец Арчибальд Бинни (ныне он больше известен как разработчик шрифта Монтичелло).

Ну а если вам по-прежнему хочется серьезно поплутать по лабиринтам загадочного символизма, то попробуйте разобраться в происхождении элементов дизайна долларовой купюры. Вот, например, Всевидящее Око - к чему бы такой глаз?