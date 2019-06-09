Журналиста "Медузы" Ивана Голунова привезли домой

Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова увезли домой из ОВД "Раменки". Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Mash опубликовал видео, на котором Голунов выходит из машины и заходит в подъезд дома.

В ОВД, куда Голунова доставили после решения суда о домашнем аресте, с ним проводились следственные действия — в частности, у него взяли одежду для экспертизы. Это было сделано по ходатайству его защиты.



Иван Голунов был задержан днем 6 июня. Как утверждает следствие, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Голунов настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подкинули. Он связывает уголовное дело против него с проводимыми им журналистскими расследованиями. "Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы", — сказал Голунов на заседании суда.