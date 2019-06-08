Журналисту Ивану Голунову назначили домашний арест

В Никулинском суде Москвы проходит суд об избрании меры пресечения для журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.

В субботу вечером Голунова привезли в суд из 71-й городской больницы, куда его ранее доставили на обследование. Врачи подозревали, что у журналиста может быть сотрясение мозга.

Заседание по избранию меры пресечения Ивану Голунову началось в 20:00 по московскому времени.

По информации РИА Новости, прокурор поддержал ходатайство следователя об аресте журналиста.

"Ходатайство считаю законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению", - сказал представитель надзорного ведомства.

Иван Голунов, в свою очередь, заявил в суде о своей невиновности.

"Я никогда не употреблял наркотики, я ни в чем не виноват и готов сотрудничать со следствием, если оно будет придерживаться честных правил игры", - сказал он на заседании суда.

У здания Никулинского суда собралась многочисленная группа протестующих против задержания журналиста. Как передают корреспонденты Би-би-си, люди скандируют "Свободу Ивану Голунову!" Сообщается о задержании нескольких человек у здания суда.

Ранее главврач 71-й больницы Александр Мясников заявил информагентствам, что Ивану Голунову провели все необходимые исследования, серьезных травм и переломов не обнаружено. Адвокаты и знакомые журналиста оспаривают эту информацию.

Журналист-расследователь базирующегося в Латвии онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан накануне в Москве. Его обвинили в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Сам он называет дело против него сфабрикованным.

"Его осмотрел травматолог, терапевт, его осмотрел хирург, мы сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале", - цитирует Мясникова РИА Новости.

Также, со слов главного врача больницы, невропатолог не нашел никаких отклонений, которые могли бы судить о сотрясении мозга. "Из того, что есть, мы видим ссадину на спине и гематому в области глаза", - добавил Александр Мясников.

Пока Иван Голунов находился в больнице, в Никулинский суд поступило ходатайство следователя о заключении журналиста под стражу. "Ожидается доставка обвиняемого в здание суда", - цитируют информагентства представителя суда.

В субботу задержанному накануне журналисту были предъявлены обвинения в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. По вменяемой Голунову статье уголовный кодекс России предусматривает наказание от 10 до 20 лет.

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков ранее сообщил, что приехавший к журналисту врач выявил у Голунова сотрясение мозга.

Позже врач бригады скорой помощи, которая отвезла Голунова в больницу, сказал Интерфаксу, что у Голунова установлены многочисленные ушибы и ссадины, подозревается сотрясение мозга.

"Не понимает, что происходит"

"Гематома затылочной области волосистой части головы, множественные ссадины грудной клетки по передней и задней поверхности, ушиб 10-11 ребра, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на сотрясение головного мозга", - сказал врач.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который приехал в 71-ю больницу, сообщил, что во время обследования грудной клетки и головного мозга у Ивана Голунова были обнаружены скрытые травмы.

"Сделаны КТ [компьютерная томография] грудной клетки и КТ головы, осмотрена брюшная полость. Обнаружены гематомы, ссадины, ушибы мягких тканей тела. Оказалось, что ему необходимо сделать прививку от столбняка. Сейчас дополнительно вызванные врачи, в частности рентгенологи, продолжают обследование", - рассказал Алексей Венедиктов в эфире "Эха Москвы".

Как рассказал Би-би-си адвокат Дмитрий Джулай, сотрудники полиции не пускают адвокатов к Ивану. Со слов адвоката, двое сотрудников полиции заходят с Иваном в кабинеты в больнице, остальные полицейские блокируют вход снаружи.

"Он до сих пор недообследован, его водят по всем кабинетам. Нам сотрудники полиции даже близко не дают подойти. Когда его водят по кабинетам, нам тоже не дают к нему подойти, просто в коридоре спросить, что с ним, не дают к нему обратиться. Все это время - когда он идет по коридорам - он в наручниках. Что происходит в кабинетах, я не знаю", - рассказал Дмитрий Джулай.

При этом, по словам адвоката, у полиции нет законных оснований не пускать адвокатов к подзащитному.

"Требуют от нас доверенности. Не должно быть никакой доверенности. Адвокат действует на основании удостоверения и ордера. Ордер находится в деле у следователя. Это требование незаконное", - говорит адвокат.

По словам Дмитрия Джулая, его подзащитный выглядит очень плохо. "У него потерянный расфокусированный взгляд. Кажется, что он не понимает, что происходит, из-за того что он больше двух суток толком не спал, толком не ел, толком не пил", - рассказал Би-би-си Дмитрий Джулай.

"Иван в очень плохом состоянии, он плохо держится на стуле… не понимает, что происходит, не воспринимает действительность. У него болезненная реакция на яркий свет. Я не врач, предполагаю, что это связано с сотрясением головного мозга, полученного после задержания", - ранее заявил в беседе с Би-би-си адвокат Дмитрий Джулай.

"После его задержания, после его личного досмотра, Иван отказался подписывать протокол досмотра, поскольку ему отказали в вызове адвоката, и в связи с этим один из сотрудников полиции - со слов Ивана - начал оказывать на него психологическое давление, угрожать, оскорблять, кричать. И в результате нанес ему не менее одного удара кулаком по щеке. В результате чего у него получилась вот эта царапина - вероятно, от кольца", - добавил адвокат.

Акции в поддержку

В субботу Никулинский суд должен был избрать Голунову меру пресечения, однако произойдет ли это теперь, не ясно. Комментаторы отмечают, что с момента задержания Голунова прошло более 48 часов, мера пресечения ему не была избрана, а значит, по закону он должен быть освобожден.

Общественный совет при МВД России взял дело Ивана Голунова под особый контроль. "Учитывая большой общественный резонанс, Общественный совет при МВД взял на особый контроль всю ситуацию вокруг журналиста "Медузы". Мы внимательно следим за тем, чтобы все действия, в том числе и со стороны сотрудников полиции, были строго в рамках закона", - сказал агентству Интерфакс глава совета, адвокат Анатолий Кучерена.

Утром в субботу у Никулинского суда в Москве собрались журналисты с требованием освободить Голунова. Некоторые из них принесли плакаты. Полиция задержала журналистов сайта "Такие дела".

Ряд СМИ выпустили редакционные заявления в поддержку Голунова.

Акции в поддержку журналиста проходят также в Санкт-Петербурге, Нью-Йорке и Лондоне.

Петицию в поддержку Ивана Голунова на Change.org к 19:00 по Москве подписали более 53,5 тыс. человек.

Что произошло?

Голунова задержали на Цветном бульваре в Москве днем в четверг, 6 июня. Однако известно о его задержании стало только 12 часов спустя - рано утром 7 июня, когда следователь связался с журналисткой Русской службы Би-би-си Светланой Рейтер. Он сообщил ей, что Голунов задержан при покушении на сбыт наркотического вещества мефедрона.

Позже московское управление МВД сообщило, что у Голунова при досмотре нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем еще три пакета, сверток и весы обнаружили у него дома.

"Часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 граммов", - говорилось в заявлении ведомства.

Через своего адвоката Дмитрия Джулая Голунов сообщил, что полицейские применяли к нему силу и отказались вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать следы побоев, а также отказались взять у него смывы рук, чтобы подтвердить его контакт с наркотиками.

Вечером в пятницу глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков опубликовал в своем Telegram-канале сделанное Джулаем фото ссадин на спине Голунова.

В МВД, однако, утверждают, что сообщения о том, что Голунова избили при задержании, не соответствуют действительности. Кроме того, в московской полиции заявили, что следователь согласился проинформировать близких журналиста о его задержании, а смывы рук и срезы ногтей были взяты для расследования.

С просьбой проверить законность и обоснованность действий полицейских при задержании в прокуратуру обратился Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Его глава Михаил Федотов заявил, что совет "обеспокоен задержанием Ивана Голунова именно потому, что он является журналистом-расследователем".

Основатели "Медузы" Галина Тимченко и Иван Колпаков настаивают на невиновности Голунова и считают, что его преследуют за журналистскую работу. "Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого", - говорится в их совместном заявлении.

Российский профсоюз журналистов и работников СМИ призвал немедленно освободить Голунова.

Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях "Ведомости", Forbes, РБК, "Слон", на телеканале "Дождь", а последние годы сотрудничает с интернет-изданием "Медуза".

Голунов писал, частности, про работу департамента ЖКХ московской мэрии, о тратах на новогоднее оформление Москвы и о вывозе московского мусора в регионы. Последнее расследование Голунова было посвящено "черным кредиторам" - микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников. Перед своим задержанием журналист готовил текст о работе рынка ритуальных услуг в Москве.