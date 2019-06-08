В Украине арестованы пять российских "Русланов"

Российские самолеты арестовали по требованию концерна "Антонов", там считают, что летная годность воздушных судов продлена с нарушением и в обход разработчика.

Подольский районный суд Киева арестовал пять транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр". Об этом в пятницу, 7 июня, сообщили РБК в пресс-службе украинской юридической компании "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы концерна "Антонов".

В "Антонове" уверены, что летная годность этих самолетов была продлена с нарушением Конвенции о международной гражданской авиации и в обход разработчика.

Арестована почти треть авиапарка "Волги-Днепр"

В компании "Ильяшев и партнеры" отметили, что Росавиация незаконно сертифицировала немецкую компанию AMTES (Aircraft Maintenance and Engineering Service) для проведения техобслуживания и тем самым поставила под угрозу безопасность их эксплуатации. Путем ареста самолетов "Антонову" может быть возмещен нанесенный ущерб, добавили юристы.

Компании "Волга-Днепр" принадлежат 17 самолетов: 12 Ан-124-100 и пять Ил-76, таким образом, арестована почти треть авиапарка. "Волга-Днепр" является одним из лидеров на мировом рынке авиаперевозок сверхтяжелых грузов.

В апреле прошлого года "Волга-Днепр" объявила о прекращении сотрудничества с НАТО по перевозкам. Самолеты Ан-124-100 обладают необходимой грузоподъемностью для стоящих перед альянсом задач, в НАТО называли "тяжелой потерей" отказ от совместной работы. Отмечалось, что часть перевозок могут взять на себя украинские "Авиалинии Антонова", которые входят в концерт "Антонов".