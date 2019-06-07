США прекращают подготовку турецких пилотов F-35

Вашингтон отказался брать на обучение новых пилотов F-35 из Турции, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух сотрудников администрации Трампа.

США в ходе конфликта вокруг закупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 решили сократить военное сотрудничество с союзником по НАТО Анкарой. Вашингтон отказался от подготовки на территории Соединенных Штатов новых турецких пилотов для полетов на истребителях F-35, сообщило агентство Reuters в пятницу, 7 июня, со ссылкой на двух неназванных сотрудников администрации президента Дональда Трампа.

Пилоты, которые уже начали тренировочный курс в штате Аризона, пока продолжают обучение, указывается далее. Пентагон отказался комментировать эту информацию.

США требуют от Турции отказаться от закупки российских С-400

Вашингтон неоднократно призывал Анкару отказаться от сделки с Москвой по поставкам С-400. 4 июня постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон предупредила, что Турция не получит американские истребители F-35, если не последует этому требованию. Россия продолжает сеять разногласия среди членов НАТО с целью ослабить альянс, а покупка Турцией С-400 позволит Кремлю этого добиться, поскольку тогда истребители F-35 станут уязвимы для российских систем ПВО, подчеркнула Хатчисон.

По информации телеканала CNBC, Вашингтон дал Анкаре время до конца текущей недели, чтобы принять решение о том, готова ли страна аннулировать сделку с Россией и купить вместо этого американскую систему ПРО Patriot концерна Raytheon. "Турция - суверенная страна, и она может принимать самостоятельные решения. Но они не смогут получить истребители F-35, если хотят разместить у себя в стране ракеты С-400. Мы не хотим этого. Мы не хотим иметь какую-либо уязвимость в пределах НАТО", - пояснила далее Хатчисон.

В конце июня Дональд Трамп проведет личную встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, о чем оба договорились в телефонной беседе в конце мая. 4 июня Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не откажется от покупки российских ракет, несмотря на давление США. Из-за разногласий Анкары с союзниками по НАТО турецкая лира потеряла 14 процентов стоимости по сравнению с ее курсом год назад.