В Москве задержан корреспондент "Медузы" Иван Голунов

В Москве полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова. Об этом рассказал представляющий Голунова адвокат Дмитрий Джулай.

Согласно протоколу допроса, Голунова задержали накануне 6 июня в 14:40 на Цветном бульваре, после чего при досмотре у него из рюкзака достали пакет с неизвестным веществом. Голунов сказал, что пакет ему не принадлежит. Еще один пакет и весы нашли при обыске в квартире Голунова.

Экспертиза показала, что в пакете из рюкзака находилось 3,56 грамма мефедрона. Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК). Сам он эти обвинения отрицает.

Голунов также рассказал, что с момента задержания требовал вызвать адвоката, но этого сделано не было. Когда в момент освидетельствования он схватился за стул, сотрудники полиции начали волочь его по полу, а один из них — ударил кулаком в щеку. По словам Джулая, Голунова также пинали ногами в грудь. Вызвать ему скорую помощь в полиции отказались.

Полицейские отказались провести смывы с рук и срезы ногтей, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам или употреблял их. Сделать смыв с рюкзака или срез ткани в полиции также отказались. Сейчас Голунов находится в УВД по Западному округу Москвы на улице Лобачевского.

Источник "Медузы" в полиции полагает, что в деле Голунова может появиться второй эпизод — из-за пакета и весов, найденных в его квартире.

Руководство "Медузы": мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами



Генеральный директор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков выразили уверенность в том, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности, а также готовность выяснить, по чьей воле преследуют журналиста, и сделать эту информацию публичной.

"В Москве задержан наш коллега и друг, корреспондент "Медузы" Иван Голунов. У него при себе и дома якобы нашли наркотики: следователь заявил о "покушении на сбыт". Голунов успел сообщить через друзей, что ему подбросили два пакета с неизвестным веществом. По словам Голунова, ему не дали воспользоваться телефоном и вызвать адвоката. Следователь связался с подругой Голунова, корреспондентом "Русской службы Би-Би-Си" Светланой Рейтер примерно через 14 часов после задержания, глубокой ночью.

Позднее Иван вместе с адвокатом просил взять у него смывы рук и срезы ногтей — это экспертиза, которая может подтвердить или опровергнуть контакт с наркотическими веществами. В этом ходатайстве было отказано. Ивана били при задержании и в отделении полиции; вместе с адвокатом он просил вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. В этом им тоже было отказано.

Иван Голунов — один из самых известных журналистов-расследователей России. Вы наверняка читали его тексты на "Медузе". Вот, например, его последний большой материал — о том, как микрофинансовые организации отбирают жилье у должников. Вот расследование про родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. Вот статья о переделе рынка похоронных услуг. Профессиональная репутация Ивана Голунова безупречна. Он дотошный, честный и беспристрастный журналист. Вне работы Ваня — один из самых порядочных людей среди всех, кого мы знаем.

Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. "Медуза" будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню — и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами", – говорится в заявлении руководителей информационного портала.