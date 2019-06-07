В Новогрудке появится памятник королю Миндаугасу

Легендарный Миндаугас был основателем, первым великим князем Великого княжества Литовского, а также его первым и единственным королем (коронация состоялась в 1253 году). В Новогрудке, столице ВКЛ, появится памятник Миндаугасу. Насколько быстро — зависит от неравнодушных белорусов.

На данном этапе требуется собрать 22 тысячи рублей. На что пойдет эта сумма?

Объясним предысторию проекта. Решение о создании памятника было принято Новогрудским райисполкомом еще в 2012-м. В том же году состоялся конкурс эскизных проектов, на котором победили белорусские скульпторы Сергей Бондаренко и Павел Лук. Они должны были продолжить совместную работу над памятником. Но, как сообщает сайт райисполкома, совместная работа так и не проводилась.

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Прошло шесть лет, и в 2018-м решением двух художественно-экспертных советов (Гродненского областного и Республиканского) победителем был назван Сергей Бондаренко.

Началась конкретная работа. Ее первый этап — изготовление эскизного проекта памятника (модель в пластилине высотой до 35 см, визуализации проекта на местности и план размещения скульптуры). Стоимость этих работ составила 10 000 рублей.

Уточним, что памятник планируется установить за внебюджетные средства. Поэтому Новогрудский райисполком открыл благотворительный счет в банке. По состоянию на 23 мая 2019 г. было собрано 14 285,89 рубля. Из этой суммы 10 000 рублей было выплачено Бондаренко за создание эскизного проекта.

Второй этап — изготовление рабочей модели памятника Миндаугасу, которую необходимо предоставить на Республиканский художественно-экспертный совет. Предварительная стоимость модели — 26 000 рублей. Поскольку на счету осталось 4 285,89 рубля, необходимо собрать еще почти 22 тысячи.

После заключения художественно-экспертного совета начнутся строительно-монтажные работы по возведению памятника.