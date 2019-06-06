Тысячи получивших пособие на выезд мигрантов снова вернулись в ФРГ

Более 2500 соискателей статуса беженца, покинувших Германию с 2014 года с пособием для реинтеграции на родине, позже снова въехали в ФРГ и подали повторное заявление о предоставлении им политического убежища.

Более ста тысяч претендентов на получение политического убежища в Германии, чьи ходатайства были отклонены, получили с 2014 года деньги от немецкого государства за то, что решили вернуться на родину. Однако около 2500 из них, по данным правительства Германии, обнародованным в четверг, 6 июня, впоследствии вернулись в ФРГ и заново подали заявление на получение статуса беженца.

"2506 человек из 102 761 претендента на статус беженца, добровольно покинувшего Германию после отклонения заявления, подали его снова после повторного въезда в ФРГ в период с 2017 по 2019 годы", - говорится в ответе немецкого правительства на соответствующий запрос фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге. Данный документ цитирует агентство dpa.

Большинство участников программы - из Восточной и Южной Европы

Большая часть отвергнутых претендентов на получение политического убежища, которые за последние пять лет в рамках программы реинтеграции на родине, получили бюджетные деньги на возвращение в страну происхождения, приехали в ФРГ из Восточной и Южной Европы. Чаще всего возможностью получить пособие за период с 2014 года воспользовались албанцы (1345 человек) и сербы (1088 человек).

Кроме того, на предложение ФРГ откликнулось большое количество россиян, грузин, иракцев и граждан Республики Северная Македония. С другой стороны, претенденты на статус беженца с турецкими и афганскими корнями становились участниками программы реинтеграции довольно редко.

"Ложные соблазны" для мигрантов

По условиям программы каждый иностранец может получить пособие для выезда на родину лишь один раз. Предполагается, что размер выплачиваемых средств должен соответствовать сумме, необходимой для аренды жилья на новом месте в течение года. Тот, кто получил пособие, однако впоследствии вернулся в Германию, должен компенсировать эту сумму государству.

По данным министерства внутренних дел ФРГ, с начала 2017 по апрель 2019 года на пособия по возвращению на родину было потрачено 83 тысячи евро. При этом в 2018 году в бюджет на эти цели было заложено около 9,5 млн евро.

"Около тысячи повторных ходатайств о получении политического убежища от лиц, которым уже было в нем отказано, говорят сами за себя", - отмечает заместитель председателя фракции СвДП в бундестаге Штефан Томе (Stephan Thomae). По мнению политика, программа по возвращению на родину имеет для мигрантов "ложные соблазны".