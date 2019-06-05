Российские социологи смущены растущей непопулярностью Путина

"Дрожь беспокойства пробежала по спинам кремлевских советников, когда они увидели в последнем опросе ВЦИОМа, что только 30,5% россиян "доверяют" Владимиру Путину. Жалкий результат, учитывая прошлые показатели главы государства и пропагандистские усилия со стороны российских СМИ. Это худший результат с начала 2006 года", – пишет журналист Le Figaro Николя Винь.

Их замешательство еще более усилилось при виде другого показателя, на этот раз призванного измерить поддержку населения "действий" своего лидера. 64,5% россиян утверждают, что одобряют их, по сравнению с 85% в январе 2017 года, говорится в публикации.

Пресс-секретарь Владимира Путина сразу же выразил недовольство: "Мы, конечно, внимательно отслеживаем разные данные, зачастую они полностью противоречат тому, что мы получаем потом в реальности от граждан, такое бывает очень часто. (...) Мы высоко ценим профессионализм наших работников в сфере социологии, но, конечно, когда возникают вопросы, мы их задаем и будем задавать дальше", - предупредил Дмитрий Песков.

"Сутки спустя после этого ВЦИОМ подправил свой опрос и представил деятельность Владимира Путина в более выгодном свете. На этот раз 72,3% населения утверждают, что "доверяют" своему президенту. Чтобы достичь такого результата, социологи государственного института просто изменили свой вопрос, предложив для опроса общественного мнения закрытый выбор из пяти политических лидеров, включая первого из них. В первом вопросе, который был открытым и оказался столь неприятным, не упоминались никакие имена, а респонденты сами называли или не называли политиков, которым они доверяют", - отмечает автор статьи.

"Насмешники в российском интернете упивались при виде этих сумбурных потуг: "Рейтинг Путина не падал! Он все это время карабкался вверх! Мы просто... неправильно смотрели", - иронизировал один из них, прибавив к своему комментарию недавнюю фотографию Путина, упавшего на лед во время хоккейного матча", - указывает журналист.

"Другие социологи выражают удивление по поводу подтасовок результатов ВЦИОМа", - говорится в статье. "ВЦИОМ обладал всей информацией, соответствующей запросам Кремля. Но вместо того, чтобы ответить на вопросы его представителя, он предпочел устроить новый опрос: это как если вы идете к врачу, чтобы объяснить ему, что у вас температура, а он вам отвечает: "не волнуйтесь, все нормально, мы лучше проверим ваше давление", - осуждает Дмитрий Рогозин, социолог из Российской академии народного хозяйства.

"Со своей стороны, несмотря на бесспорный 12-летний опыт, ВЦИОМ сейчас задумывается над долгосрочной методологией, которую следует принять, чтобы лучше измерять рейтинг президента", - пишет Винь. "Посмотрим на реакцию общества, по итогам решим. Может, будем публиковать оба вопроса, открытый и закрытый. Может, один. Может, вместе, а может - вразнобой. Пока не обсуждали", - объясняет генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров газете "Ведомости".

"А также это будет зависеть от реакции Кремля", - резюмирует Le Figaro.