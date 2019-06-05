Пять фактов о художнике Юделе Пэне, учителе Марка Шагала

В среду, 5 июня, исполняется 165 лет со дня рождения выдающегося художника Юделя Пэна (1854—1937), который половину жизни прожил в Витебске, где учил Марка Шагала.

Naviny.by собрали пять примечательных фактов о Пэне.

В детстве скрывал свой талант

Семья Иегуды (Юделя, Юрия) Пэна из городка Новоалександровск (теперь город Зарасай, Литва) была очень бедной и набожной. Родители выступали против того, чтобы мальчик учился профессии художника, и Юделю приходилось скрывать свою страсть к рисованию, которая пробудилась у него во время учебы в школе при синагоге.

Юдель тайком перерисовывал картинки из книг, делал бытовые зарисовки — он был не в силах отказаться от мечты. Затем долгих восемь лет юноша трудился подмастерьем маляра, окрашивал стены и оформлял вывески. После чего, спасая свой талант, отправился в Петербург, где поступил в Академию художеств.

Был первым учителем Марка Шагала

После окончания учебы Пэн переезжал с места на место. В 1898 году он перебрался в Витебск.

Здесь Юдель прожил до самой смерти и создал сотни выдающихся картин, портретов, этюдов, рисуя преимущественно простых местных жителей. А еще открыл частную школу. Это было первое в Российской империи еврейское художественное училище.

Среди именитых учеников Пэна был Марк Шагал — позже Марк назовет этого художника своим первым учителем и будет стараться поддерживать его даже после своего переезда в Париж.

В книге "Моя жизнь" Шагал вспоминает:

"Один из всех учеников Пэна, я пристрастился к фиолетовым тонам. Что это значило? С чего взбрело мне в голову? Пэн был так поражен моей дерзостью, что с тех пор я посещал его школу бесплатно…

Витебские окраины. Пэн. Земля, где покоятся предки, — самое дорогое, что есть у меня сегодня. Пэн мне мил. Так и стоит перед глазами его трепещущая фигурка. В моей памяти он живет рядом с отцом. Мысленно гуляя по пустынным улочкам моего города, я то и дело натыкаюсь на него. Сколько раз я готов был умолять его, стоя на пороге школы: не надо мне славы, только бы стать таким, как вы, скромным мастером, или висеть бы, вместо ваших картин, на вашей улице, в вашем доме, рядом с вами. Позвольте!".

Еще при жизни стал статьей в словаре

В 50-летнем возрасте Пэн и его творчество были включены в Еврейскую энциклопедию, выпущенную знаменитым издательством Брокгауза и Ефрона.

Издание насчитывало 16 томов с 20 тысячами статей. Его выпустили в 1908—1913 годах. В Российской империи это была первая энциклопедия, посвященная евреям и их культуре. В советские времена подобных масштабных проектов не появлялось — ни переводных, ни оригинальных.

В энциклопедии отмечается, что Пэн достиг наибольшего совершенства в портретах, которые «при поразительном сходстве отличаются оригинальностью тонов и большой экспрессией».

Составители отмечают не только глубокое постижение Пэном еврейской души, но и подчеркивают, что художник знает и понимает жизнь в целом.

Так, в "Письме из Америки" Пэн смог тонко и правдиво передать драму матери, чьи дети уехали далеко за море. "Может быть, и добрые вести принесло письмо, но истомленное материнское сердце не успокоено ими, они не стерли с ее лица выражения глубокой скорби", — отмечается в энциклопедии.

Воевал в газетах с советской властью

В 20-е годы Пэну приходилось работать в очень сложных условиях. Художник никак не мог найти нормальные помещения для своих картин.

Наконец ему выделили две комнаты в нижнем этаже художественного техникума Витебска. 31 октября 1924 года в местных "Известиях" Пэн "поблагодарил" советских чиновников за "щедрый подарок":

"Довожу до сведения соответствующих органов, что эти комнаты непригодны для студии, в виду низко расположенных окон, упирающихся в тротуар, что может привлекать случайных зрителей улицы — явление далеко не во всех случаях удобное при работе художника.

Что касается картинной галереи, то в предоставляемых мне комнатах не может разместиться и четверти имеющихся у меня работ (около тысячи картин). В силу изложенного, я вынужден оставаться в прежнем помещении, сыром и холодном, где во время дождей протекает потолок и подмачивается работа, а зимой от холода опухают руки до полной потери работоспособности".

Был убит заточкой в своем доме

1 марта 1937 года Пэна нашли мертвым в его квартире № 4 на углу улиц Гоголевской и Замковой в Витебске. Скорее всего, убийц было двое. Один оглушил 82-летнего художника топориком для разделки мяса, а второй — нанес ему смертельный удар в шею заточкой.

После того, как об убийстве Пэна написала "Правда", прокуратуре и НКВД Витебска дали пять дней на поиск убийц. Убийство повесили на подростков — брата и сестру Файнштейнов, которые были племянниками Пэна. Подростков и их мать запугали, чтобы получить признание в преступлении на бытовой почве.

Никто в городе не верил в вину Файнштейнов. Настоящие убийцы остались на свободе — их бы наверняка поймали, если бы на витебскую милицию не давили постоянно из Москвы.