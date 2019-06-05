Зеленский в Брюсселе: мы готовы к переговорам с Россией и "Минску"

Во время первого иностранного визита, в Брюссель, президент Украины Владимир Зеленский сделал четкие заявления о своих приоритетах и целях. Как его встречали в НАТО и ЕС, - в репортаже DW.

Владимир Зеленский решил долго не ждать, чтоб расставить все точки над "і" в вопросе своих внешнеполитических приоритетов. И сделал он это самым наглядным способом - совершив свой первый иностранный визит в Брюссель, город, где находятся центральные органы Евросоюза и НАТО.

Курс на членство в ЕС и НАТО

"Стратегический курс Украины на достижение полноценного членства в ЕС и НАТО, как это закреплено в конституции Украины, остается неизменным", - именно с такого заявления Зеленский начал свою речь в штаб-квартире НАТО. Стоя рядом с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, президент Украины пообещал сделать все, чтобы приблизить вступление страны в НАТО. Он уточнил, что это зависит не только от Украины: очевидный намек на то, что альянса пока не готов принимать Киев в свои ряды.

Столтенберг также не избежал намеков, комментируя этот вопрос. Он подтвердил, что НАТО остается верной своей политике "открытых дверей", и добавил, что ни одна другая страна, кроме стремящейся к вступлению, а также 29 государств-членов, не могут вмешиваться в вопрос присоединения к альянсу. Тут он, очевидно, намекал на Россию.

Зеленский готов вести в будущем переговоры с Россией

Президент Украины заявил о своей готовности как вести переговоры с Россией, так и имплементировать минские соглашения. "Впрочем, сначала мы должны быть готовы защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном измерениях", - отметил Зеленский. Российскую "вооруженную агрессию" он при этом назвал главным вызовом евроатлантической безопасности.

По словам украинского лидера, 5 июня представители Киева озвучат на заседании Трехсторонней контактной группы "предложения по поводу возвращения к "Минску". Зеленский уточнил, что не может пока назвать их все, приведя лишь несколько, в частности обмен пленных и намерение построить мост в Станице Луганской.

Перед пресс-конференцией Столтенберг и Зеленский провели двухстороннюю встречу. А после общения с прессой приняли участие в заседании комиссии НАТО-Украина на уровне послов государств-членов альянса. В настоящих условиях это единственный формат работы комиссии. Дело в том, что Венгрия, имеющая, как и любой член Североатлантического альянса, право "вето" по определенным вопросам не допускает проведения заседаний этой комиссии на политическом уровне. Это связано с принятием в 2017 году в Украине закона об образовании, который Будапешт считает дискриминационным по отношению к представителям венгерского меньшинства. Зеленский в своем выступлении высказал надежду на возобновление ее работы на всех уровнях.

У Зеленского новые друзья

До избрания президентом отношение к Зеленскому в Брюсселе было осторожным, ведь в ЕС не знали, чего от него ожидать. Но после победы на выборах и ряда заявлений нового президента настороженность в ЕС постепенно исчезает.

Первую встречу в Брюсселе Зеленский провел с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Открытым для прессы было только рукопожатие. Обычно это не более, чем протокольное событие. Но Юнкер, известный своим панибратством, сразу взял неформальный тон: когда он вел Зеленского по коридору Еврокомиссии, то приобнял его одной рукой за плечо.

Хотя во время рукопожатия вопросы от прессы не предусмотрены, один из журналистов все же поинтересовался, не скучает ли Юнкер по старому президенту Украины. "У меня есть новый", - ответил глава Еврокомиссии. "Новый лучше, чем старый", - не полез за словом в карман и Зеленский.

Не менее тепло его встречал и Столтенберг. Во время рукопожатия он ему что-то активно рассказывал. А выступление на пресс-конференции начал со слов "Дорогой друг Владимир".

На "ты" с протоколом

Зеленский даже на посту президента часто появляется на публике не в деловой одежде. Например, брифинг 3 июня он давал в рубашке без галстука и пиджака. В Брюссель он все же был одет по протоколу: в костюме и с галстуком. И хотя программа у президента была очень напряженной - со встречами в центре Брюсселя, потом на окраине города, потом опять в центре - на все переговоры он прибыл практически без опозданий.

Впрочем, во время пресс-конференции Зеленский не всегда строго придерживался протокола. Когда Столтенберг упомянул, что позвонил Зеленскому поздравить с избранием, президент Украины неожиданно вклинился, сказав: "Да". Генсек альянса, не обратив на это внимания, продолжил: "И я хотел бы поздравить вас с победой лично". "Очень вам благодарен", - вновь сразу же ответил Зеленский. Столтенберг остановился на несколько секунд, удивленно посмотрел на него, кивнул и вернулся к своей заготовленной речи.

Зеленский сразу заявил, что начнет на английском. И хотя видно было, что ему непросто, он до конца дочитал свою речь на английском языке. На вопросы журналистов он уже отвечал на украинском.

Главная цель Зеленского

Зеленский назвал своим внешнеполитическим приоритетом членство Украины в ЕС и НАТО. Однако сейчас, указал он, следует сфокусироваться немного на другом, а именно, на решении конкретных задач. "Сейчас мы должны сосредоточиться на нашей первоочередной цели: имплементации внутренних реформ, которые приведут нашу страну ближе к стандартам НАТО", - отметил Зеленский.

Эти слова должны были порадовать Столтенберга, ведь в НАТО очень осторожны, когда речь касается темы членства, и намного более охотно говорят о реформах. "Господин президент, у вас есть сильный мандат на внедрение ключевых реформ", - заявил Столтенберг. Прежде всего, это борьба с коррупцией и усиление верховенства права. Генсек подчеркнул, что эти реформы сделают Украину ближе к НАТО. Также он призвал Зеленского имплементировать закон о национальной безопасности. В своем выступлении президент Украины назвал это одной из своих первоочередных задач.