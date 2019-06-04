Макей: шанс для Беларуси – это дружить со всеми

Выжить в сегодняшней ситуации, которая характеризуется высоким уровнем конфронтации, Беларусь может, только если будет дружить со всеми, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, общаясь с журналистами 4 июня перед началом экспертного семинара "10 лет Восточному партнерству: итоги и перспективы".

Он отметил, что за 10 лет инициатива ЕС "Восточное партнерство" достигла определенных результатов. "Один из самых главных результатов заключается в том, что нам удалось добиться понимания наших партнеров относительно того, что Восточное партнерство не должно способствовать дальнейшему углублению конфронтации, — сказал министр. — За последние четыре-пять лет мы видим, что оно стало более прагматичным, нацеленным на достижение конкретных результатов, которые могли бы быть понятны простым людям".

В первые годы существования Восточного партнерства, подчеркнул Макей, много говорили о том, что надо быстрее сделать все, чтобы страны-партнеры были ближе к Европе.

"Сегодня мы видим, что у каждой страны есть свои цели и конкретные задачи. То, что Восточное партнерство стало инициативой, в которой больше внимания уделяют конкретным запросам конкретной страны, считаю хорошим достижением. Есть ряд конкретных проектов, которые приносят отдачу, в том числе и для нашей страны. Мы всегда проводили эту линию, что Восточное партнерство должно приносить конкретные дивиденды для каждого государства", — сказал глава МИД.

Среди таких проектов он назвал улучшение приграничной инфраструктуры, ряд проектов в сфере цифровизации, развитие трансъевропейских транспортных коридоров. "Конкретные результаты есть, но хотелось бы, чтобы их было больше", — добавил Макей.

На вопрос, не мешает ли Россия большему сближению Беларуси с ЕС, он ответил: в последние годы "Россия стала больше понимать, что участие Беларуси в Восточном партнерстве не нацелено против России".

"На последней встрече с коллегой Лавровым мы тоже говорили на эту тему и согласились, что это объяснимо и понятно, когда Беларусь стремится развивать отношения с ЕС, который является ее вторым экономическим партнером после ЕАЭС", — рассказал Макей.

"Мы ни на кого не оглядываемся, точнее — мы оглядываемся во все стороны. Мы не настолько большое государство и понимаем, что выжить в сегодняшней ситуации, которая характеризуется высоким уровнем конфронтации, можно только если будем дружить со всеми. И это наша политика, один из основных принципов многовекторности", — подчеркнул глава МИД Беларуси.