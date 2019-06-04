Суд в Москве отменил заседание по делу Леонида Волкова

Тверской суд Москвы во вторник, 4 июня, отменил запланированное на это день заседание по делу арестованного оппозиционера Леонида Волкова. "Дело возвращено для устранения недостатков", - сообщила корреспонденту DW пресс-служба суда менее чем за час до намеченного начала заседания.

Суд должен был рассмотреть административный протокол в отношении Волкова - ближайшего соратника Алексея Навального - по статье о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти. По словам директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, новое дело Леонида Волкова связано с тем, что на своей странице в Twitter он процитировал решение суда по делу жителя Новгородской области Юрия Картыжева, осужденного за неуважение к обществу, госсимволам и органам власти.

Симоновский районный суд Москвы 22 мая приговорил Леонида Волкова к 20 суткам административного ареста из-за митинга против повышения пенсионного возраста, который состоялся 9 сентября 2018 года. Волков был признан организатором публичного мероприятия, поскольку, с точки зрения суда, он вел агитацию через интернет. В тот же день Волков в интервью DW пояснил, что вел трансляцию на YouTube с обсуждением и объяснением происходящего. "Это и привело меня в суд", - добавил он.