"Без двойных стандартов": Вакарчук хочет законодательно урегулировать отношения Украины и РФ

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что в Украине необходимо сформировать четкую политику в отношении взаимоотношений с Россией. Об этом он сказал в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

"Я призываю и президента, и его команду, и Верховную Раду, наконец, разработать закон, который регулирует все отношения с Российской Федерацией, как со страной агрессором", - сказал Вакарчук

По его словам, необходимо сформировать целостную украинскую политику в отношении России, без двойных стандартов.

"У нас везде двойные стандарты. Мы не понимаем, торговать можно или нет (с РФ - ред), ездить на концерты можно или нет, надо или не надо - и это вопрос не просто общественной дискуссии. Парламент, президент и правительство должны взять на себя ответственность и выработать четкую политику Украины в отношении России, без двойных стандартов", - подчеркнул он.

16 мая Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.

24 мая "Голос" опубликовал 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.

28 мая Вакарчук заявил, что его новая партия "Голос" не будет объединяться с другими политическими партиями.