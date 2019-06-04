WSJ: ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе располагают десятью тысячами ракет

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на израильские источники пишет, что ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе пополнили свой арсенал вооружений и в настоящее время располагают примерно 10.000 ракет, в том числе сотнями ракет, способными поражать цели в центральных районах Израиля.

Журналистка Фелисия Шварц отмечает, что в настоящее время ракетный арсенал террористических группировок в секторе Газы примерно соответствует тому, которым они располагали накануне операции "Нерушимая скала" летом 2014 года. Для пополнения арсенала использовались и контрабанда, и местное производство.

В ноябре 2018-го и в мае 2019-го ХАМАС и "Исламский джихад" наглядно продемонстрировали, что способны выпускать до 500 ракет в сутки по израильской территории, а 14 и 25 марта 2019-го боевики напомнили о способности поражать цели в центре Израиля, обстреляв из Газы Тель-Авив и район а-Шарон.

По оценке WSJ, омоложенное боевое крыло ХАМАСа, "Бригады Изаддина аль-Касама", настроено на новую войну с Израилем, но принятие подобных решений не в их компетенции.

О готовности к войне с Израилем за последний месяц заявляли и новый генеральный секретарь террористической группировки "Исламский джихад" Зияд ан-Нахла, и представитель "Бригад Аль-Кудса" (боевое крыло ИД) Абу Хамза. В данной террористической организации открыто говорят о том, что за недавними раундами противостояния с ЦАХАЛом стоит Иран.

Причем ан-Нахла на прошлой неделе в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Манар", принадлежащему "Хизбалле", утверждал, что группировки сектора Газы в состоянии в течение целого месяца обстреливать израильскую территорию тысячей ракет в день (тем самым, по его словам, они располагают не менее чем 30.000 ракет).

Месяц назад со ссылкой на ХАМАС агентство Maan публиковало десять условий перемирия между Израилем и военизированными группировками в Газе (соглашение о прекращении огня было достигнуто при посредничестве Египта и ООН, а также при участии Катара).

Эти условия звучали так: "1. Не стрелять по демонстрантам, участвующим в "марше возвращения" на границе сектора Газы. 2. Оккупационные власти (Израиль) соблюдают предыдущие договоренности, предусматривающие снятие блокады сектора Газы в любых формах. 3. Немедленное прекращение эскалации. 4. Прекращение огня является взаимным, перемирие не должно нарушаться снова. 5. Израиль обязуется не нарушать это соглашение, поскольку оно вступает в силу под гарантии, данные Египту. 6. Разрешить международным гуманитарным организациям оказывать помощь семьям, пострадавшим во время агрессии. 7. Не повторять попытки израильских ВВС убийств любых палестинцев – "гражданских или военных". 8. Расширить разрешенную зону рыболовства (около побережья Газы) до 12 миль. 9. Не стрелять и не нападать на фермеров в восточной части сектора Газа. 10. Оккупационные власти не должны совершать акты агрессии против нашего (палестинского) народа в Иерусалиме и на всем Западном берегу и обязуются не прибегать к насилию против заключенных в тюрьмах".

В основном, эти условия выполняются, хотя власти Израиля не подтверждали факт наличия каких-либо договоренностей с ХАМАСом. Тем не менее, представители ХАМАСа и "Исламского джихада" неоднократно за последний месяц заявляли о "нарушениях договоренностей" со стороны Израиля.

"Марши возвращения" на границе Газы в течение последнего месяца, под давлением Египта, Катара и ООН, стали менее массовыми и агрессивными. В то же время, на фоне жаркой и сухой погоды около границы сектора продолжают действовать группы поджигателей, запускающих "огненные шары", что приводит к многочисленным полевым и лесным пожарам на израильской территории. На этом фоне велика вероятность нового вооруженного противостояния между террористическими группировками в Газе и ЦАХАЛом, которое может начаться в любой момент.

Не исключено, что уже этим летом Иран, воодушевленный политическим кризисом в Израиле, попытается использовать свои "прокси-силы", в том числе в секторе Газы, для дестабилизации ситуации в еврейском государстве.