СМИ: США потребовали от Европы изменить планы обороны

США недовольны ограничениями ЕС, которые могут препятствовать работе американских компаний над совместными с Европой оборонными проектами. Если Брюссель не изменит ситуацию, он может остаться без американских технологий.

США потребовали от европейских стран внести изменения в программу оборонной политики, в противном случае Вашингтон не будет заниматься совместными военными разработками с ЕС, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на попавшие в распоряжение издания документы.

По данным издания, 22 мая стороны встретились для обсуждения вопросов, связанных с Европейским фондом обороны, который будет заниматься финансированием исследований и приобретением военной техники.

США считают, что европейские правила слишком ограничительные с точки зрения интеллектуальной собственности и экспортного контроля и могут препятствовать работе американских компаний над оборонными проектами в Европе.

”Когда случится кризис и ваша защита потерпит неудачу, ваши граждане не будут сильно впечатлены тем фактом, что приобретенное оружие было только из европейских стран”, — заявил Майкл Мерфи, заместитель помощника секретаря бюро по европейским и евразийским отношениям Госдепартамента США.

Если ограничения, установленные в ЕС, не изменятся, Евросоюзу придется выбирать: отказаться от использования ”лучших технологических возможностей” или же заняться созданием собственных.

Мерфи добавил, что в случае серьезного кризиса ЕС потребуется помощь США, Великобритании, Канады и Норвегии. Такая помощь может не прийти в случае, если военные планы Брюсселя приведут к тому, что оружейные отрасли Европы и США не смогут работать вместе, пояснил он. Представитель Госдепартамента не уточнил, какие именно меры готов принять Вашингтон.

В конце апреля президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из международного договора о торговле оружием. Данное соглашение регулирует оборот танков, бронированных боевых машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет и ракетных пусковых установок, стрелкового оружия и легких вооружений. По словам Трампа, отказ от договора станет еще одним шагом для защиты прав американцев. В ЕС это решение не поддержали и отметили, что такими действиями США не помогают бороться с незаконным оборотом оружия.