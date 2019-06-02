В России впервые опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа

В СССР существование секретного протокола к договору о ненападении отрицалось. Он был обнаружен в 1992 году и опубликован только сейчас.

Сайт фонда "Историческая память" впервые опубликовал сканы оригинального Договора о ненападении между Советским Союзом и Германией от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему. Соответствующая публикация появилась на сайте 31 мая. Сканы были предоставлены фонду Историко-документальным департаментом МИД России.

Договор о ненападении поместился всего на двух страницах, секретный дополнительный протокол к нему, который распределял зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе, - на полутора. Сам пакт был опубликован немедленно после подписания, информация же о дополнительном протоколе держалась под грифом секретности, хотя спустя короткое время и просочилась через дипломатические круги.

В 1948 году секретный протокол по фотокопиям не сохранившегося германского оригинала был опубликован в сборнике Госдепартамента США "Нацистско-советские отношения. 1939 - 1941". В СССР существование секретного протокола, хранившегося в архиве ЦК КПСС, категорически отрицалось. В 1992 году, после рассекречивания архива, он был обнаружен историком Дмитрием Волкогоновым. Верховный Совет и немецкий Рейхстаг не были ознакомлены с текстом "Секретного дополнительного протокола", он не был ратифицирован парламентами и де-юре являлся личным соглашением Сталина и Гитлера.