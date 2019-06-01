Следственный комитет РФ намерен возбудить уголовное дело после столкновения 18-летнего виндсёрфингиста с ”Метеором”. Камера наблюдения запечатлела стремительность их встречи. Акимов мчал вдоль моста ЗСД по нелегальному маршруту. В день гибели два раза проскочить мимо теплоходов у него получилось. Третий стал последним, пишет "Фонтанка".

”27 мая во время тренировки трагически погиб спортсмен школы ”Крестовский остров”, кандидат в мастера спорта по виндсёрфингу, член молодежной сборной России Артём Акимов”, — такой некролог все парусные организации Петербурга опубликовали 28 мая.

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Школа ”Крестовский остров” находится на берегу реки Малой Невки. Акваторию застолбили владельцы яхт, виндсёрферам здесь уже не место. Они доплывают до слияния Малой Невки и Малой Невы и попадают на простор. Ограниченная Крестовским и Васильевским островами и мостом ЗСД территория позволяет им тренироваться.

Между островами проложен судовой ход ”Метеоров” — скоростных теплоходов, курсирующих из Петербурга в Петергоф и Кронштадт. Они развивают скорость до 65 километров в час.

В день гибели виндсёрфингист с коллегами-спортсменами тренировался ближе к Крестовскому острову. Глава ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга Владимир Родионов сообщил ”Фонтанке”, что он смотрел запись заездов Акимова, она была длительнее той, что опубликовала ”Фонтанка”.

”В районе слияния Малой Невы и Малой Невки находились другие спортсмены, большое количество. Молодой человек тоже был среди них, — говорит Родионов. — В какой-то момент, довольно неожиданно, он оторвался от группы, пересек акваторию поперек судового хода, дошел до Васильевского, развернулся и пошел обратно. Затем снова поймал ветер, разогнался километров до шестидесяти в час и столкнулся с ”Метеором”.

По словам Родионова, организация движения судов в Волго-Балтийском бассейне четко прописана. Пассажирские не могут смешиваться с грузовыми караванами, маломерные обязаны идти за пределами судового хода или, в крайнем случае, — по кромке. Парусники-одиночки, байдарочники — ни при каких обстоятельствах.

”Члены ассоциации давно пришли к единому мнению, что со спортсменов нужно не только спрашивать, но и отводить им районы для занятий, — продолжает Владимир Родионов. — У нас даже по постановлению правительства Петербурга регаты и другие парусные соревнования проводятся в местах, не предназначенных для этих целей”.

”Метеор-176” принадлежит компании ”Водоходъ”. В пресс-службе ”Фонтанке” отказались отвечать на вопросы об обстоятельствах столкновения и профессиональной подготовке капитана, который не заметил виндсёрфера.

”Мы предоставляем всю необходимую информацию следствию”, — сообщили в пресс-службе.

Государственное бюджетное учреждение ”Спортивная школа по парусному спорту ”Крестовский остров” учреждено администрацией Петроградского района в октябре 2017 года. На ее создании настаивал глава Иван Громов.

”Можно сказать, это его детище, — подтвердила ”Фонтанке” районный пресс-секретарь Наталья Яковлева. — С нашей стороны как учредителя обязательно последует проверка деятельности школы”.

В августе 2019 года Петербург принимает первенство мира по виндсёрфингу в классе RS:X. К нему и готовился Артём Акимов. После траурных мероприятий его партнеры по сборной продолжат подготовку, других мест для тренировок у них нет.