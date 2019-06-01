В результате взрыва разрушено административное здание. По предварительным данным, площадь пожара составляет 100 кв. м, сообщается на сайте управления МЧС по региону. Пожарные работают по повышенному рангу вызова.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, пострадали 19 человек, передает ТАСС. У большинства пострадавших осколочные ранения легкой и средней степени тяжести. Жертв, по предварительным данным, нет, персонал был оперативно эвакуирован, сообщили в ГОСНИИ "Кристалл". Там уточнили, что в цехе, где произошел взрыв, работали пять человек.

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Издание Baza в своем Telegram-канале сообщает о 27 пострадавших. Большинство из них - жители окрестных домов, в которых выбило стекла. Информации о том, что на заводе "Кристалл" могут оставаться люди, нет, сообщили в региональном управлении МЧС. "Количество пострадавших уточняется, информации о том, что кто-то может оставаться внутри, тоже нет", - сказали в главке.

После взрыва нарушено электроснабжение в близлежащем населенном пункте Пыра, в домах повреждено остекление. Причиной взрыва, по предварительным данным, стало нарушение технологического процесса, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб региона. Опасность повторных взрывов на предприятии сохраняется.


Администрация Дзержинска не получала информацию об угрозе жилым домам после взрыва на заводе НИИ "Кристалл", сообщили ТАСС в городской администрации. "По предварительной информации, у соседних домов выбило окна, это факт, где-то просто тряхануло, где-то повыбивало, но сколько домов пострадало, пока не ясно. "Кристалл" находится на отдалении от города, пока нет информации об угрозе жилым домам", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе администрации также заявили, что химической угрозы для жителей и города после взрывов нет. Между тем жители в соцсетях пишут, что после взрыва в воздухе появились белые частицы, предполагая, что это пепел или некое химическое вещество с завода. Территория завода оцеплена, подъездные дороги к заводу вокруг перекрыты. На месте по поручению губернатора Нижегородской области организован оперативный штаб.

В Дзержинске по громкоговорителям информируют о "внештатной ситуации" на заводе и отсутствии угрозы населению. Жителей просят соблюдать спокойствие.


Как пишет Baza, по предварительным данным, эпицентр взрыва был в цеху, где хранились готовые авиационные бомбы. На заводе производят одну из самых мощных авиабомб - ФАБ-500. Издание также сообщает, что из-за взрывов и высокой температуры горения работать в таком месте могут только специальные пожарные подразделения с особой защитой и оборудованием.

О том, что среди боеприпасов в цехе, где произошли взрывы, были авиабомбы, сообщает и ТАСС со ссылкой на в экстренные службы. По неподтвержденным данным, часть боеприпасов не разорвалась. В ГУ МЧС по Нижегородской области заявили, что данных об этом нет, как и сведений о возможности повторных взрывов.

АО "ГосНИИ "Кристалл" - занимается проблемами создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов, снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности. Предприятие работает под управлением холдинговой компании промышленности боеприпасов и спецхимии ОАО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения", учрежденной госкорпорацией "Ростехнологии".

Предыдущее ЧП на заводе "Кристалл" случилось всего два месяца назад - в начале апреля взрыв разрушил один из цехов. Тогда сообщалось, что пострадавших не было, а в качестве предварительной причины инцидента называлось также нарушение безопасности при производстве опасных работ.