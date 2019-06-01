ВЦИОМ обновил методику подсчета доверия после снижения рейтинга Путина

Государственная российская социологическая служба ВЦИОМ обновила методику подсчета доверия политикам, следует из опубликованных данных. Теперь социологи спрашивают людей о доверии к конкретным людям.

По новой методике сбора данных, рейтинг президента Владимира Путина составил 72,3%, в то время как недоверие президенту России выразили 23,7%.

По старой методике подсчета, когда респондентам самим предлагалось назвать фамилию политика, которому они доверяют, рейтинг президента за май 2019-го составил 31,2% (именно столько человек прямо назвали фамилию Путина). Это был минимальный показатель за 13 лет.

Спустя несколько дней после публикации результатов опроса пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут от ВЦИОМ объяснения о "корреляции данных". "Как может падать рейтинг доверия и при этом расти электоральный рейтинг?" – сказал Песков.

По данным опроса о готовности голосовать на президентских выборах, за Путина высказались свыше 50% россиян.

После этого представители ВЦИОМа рассказали, что рейтинг Путина все равно выше, чем у других российских политиков. Если на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 72,3% респондентов, то о доверии главе правительства Дмитрию Медведеву прямо заявили лишь 37% опрошенных, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому - 36,1%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову - 32,6%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 26,7% опрошенных.

Также ВЦИОМ сообщил, что на прямой вопрос о том, одобряют ли опрошенные работу Владимира Путина на посту президента, положительно ответили 64,5%. Это выше 61,7%, которые заявили об одобрении работы Путина несколько месяцев назад и примерно вдвое больше, чем одобряют работу Дмитрия Медведева на посту главы правительства.

Рейтинг одобрения властей в России резко начал снижаться после того, как они объявили об увеличении пенсионного возраста для мужчин и женщин.

Осенью 2018 года в отчете "Левада-Центра" говорилось, что рейтинг доверия Путину составил 58%.

В 2015 году рейтинг доверия Путину составил 80%, в 2016-м – 74%, в 2017 году – 75%.