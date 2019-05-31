Южнокорейские СМИ: Ким Чен Ын казнил пять дипломатов после саммита с Трампом

В КНДР, после провала саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханое, казнили пять северокорейских дипломатов, в том числе спецпредставителя КНДР по делам США Госсовета республики Ким Хек Чхоля, пишет южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на информированные источники.

Как утверждает издание, Ким Хек Чхоль, подготовивший саммит в Ханое и сопровождавший Кима на его личном поезде, был расстрелян вместе с четырьмя другими высокопоставленными северокорейскими дипломатами в марте в аэропорту Мирим за "предательство высшего руководителя". Газета не приводит имен других расстрелянных, сообщает Deutsche Welle.

По сообщению Chosun Ilbo, переводчица Ким Чен Ына — Шин Хе Ён — была отправлена в трудовой лагерь по обвинению в том, что она "запятнала репутацию" высшего руководителя, допустив ошибку в переводе. Как уточняет издание, ссылаясь на дипломатический источник, Шин Хе Ён не перевела новое предложение Ким Чен Ына после того, как Трамп заявил "сделка не заключена" и покинул стол переговоров. Бывший первый зам Ким Чен Ына — Ким Ен Чхоль — также приговорен к каторжным работам.

Министерство объединения Южной Кореи, курирующее отношения между двумя корейскими государствами, отказалось от комментариев публикации в южнокорейской газете. Подтверждения этой информации из других источников нет.

Между тем, газета "Нодон синмун" — печатный орган ЦК правящей партии КНДР — обрушилась с критикой на "антипартийные и антиреволюционные действия" против высшего руководителя страны.

"Делать вид, что ты почитаешь лидера, и думать о чем-то другом, когда отворачиваешься в сторону, — это антипартийный, антиреволюционный акт, отбрасывающий моральную приверженность лидеру, и таким людям не избежать сурового приговора революции. У нас есть предатели и перевертыши, которые лишь заучивают слова о верности лидеру и даже меняются, подстраиваясь под текущий момент", — говорится в статье "Нодон синмун".

Как отмечает южнокорейская газета Chosun Ilbo, в последний раз северокорейская печать использовала такие выражения, как "антипартийный", " антиреволюционный" и "суровый приговор" в 2013 году, когда был казнен дядя правителя КНДР Чан Сон Тхэк, который долгое время возглавлял "регентский совет" при молодом Ким Чен Ыне и считался "вторым человеком" в государстве.

Первый в истории саммит США — КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона, напоминает Newsru.com.

Второй саммит прошел в конце февраля во Вьетнаме, но закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции американского и северокорейского лидеров.

Трамп объяснил, что КНДР хотела добиться отмены всех санкций в обмен на ликвидацию ядерного объекта в Йонбене, но США такой вариант не устроил. МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

По некоторым данным, Дональд Трамп вручил лидеру КНДР документ с прямым призывом передать Соединенным Штатам все северокорейское ядерное оружие и топливо. В английской версии документа содержится призыв к полному демонтажу ядерной инфраструктуры КНДР, ликвидации программ создания биологического и химического оружия, а также всех баллистических ракет, пусковых установок и связанных с этим объектов.

Кроме того, США потребовали, чтобы Пхеньян предоставил всеобъемлющую декларацию по своей ядерной программе, приостановил строительство любых объектов ядерной инфраструктуры, а также допустил американских и международных инспекторов. Аналитики считают, что Ким Чен Ын мог бы посчитать предложение такого сценария оскорбительным и провокационным.