Временным канцлером Австрии впервые назначена женщина

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назначил председателя конституционного суда Бригитте Бирляйн временным канцлером республики для формирования переходного правительства до досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Она станет первой женщиной на этом посту, передает ТАСС.

"Я уполномачиваю госпожу председателя сформировать новое правительство", — объявил Ван дер Беллен после консультаций с лидерами австрийских политических партий.

Напомним, в середине мая германские издания Spiegel и Sueddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись с участием тогдашнего председателя Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе и неизвестной русскоговорящей женщины, обсуждавших возможность покупки популярной газеты Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании Австрийской партии свободы перед парламентскими выборами в 2017 году.

Позже СМИ выяснили, что съемка была тщательно спланирована, а роль "россиянки" сыграла боснийская студентка.

Обнародование скандальной видеозаписи спровоцировало острый внутриполитический кризис в Австрии. Штрахе был вынужден подать в отставку с поста вице-канцлера и председателя АПС. Канцлер и председатель Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц отказался от дальнейшего сотрудничества с АПС, после чего было сформировано переходное правительство с участием министров от АНП и экспертов.

Оппозиционные партии в парламенте большинством голосов вынесли вотум недоверия канцлеру и его переходному правительству. Затем президент отправил кабмин Курца в отставку и назначил министра финансов Хартвига Легера временно исполняющим обязанности канцлера до формирования нового переходного правительства.