США запретят пользоваться услугами России при космических пусках

Пентагон включил Россию в список стран, чьими услугами будет запрещено пользоваться при запуске коммерческих спутников. Запрет вступит в силу с 2023 года.

Россия будет включена в список стран, чьими услугами США перестанут пользоваться для совершения коммерческих космических пусков. Документ был размещен в четверг, 30 мая, на сайте Федерального регистра США с указанием, что данный запрет коснется всех запусков после 31 декабря 2022 года. В частности, речь идет о средствах выведения спутников на орбиту.

До сих пор такое ограничение со стороны США распространялось на КНР, КНДР, а также "страны, оказывающие финансовую поддержку терроризму на государственном уровне", к которым США относят Северную Корею, Иран, Судан и Сирию.

В тот же день на сайте "Роскосмоса" появилось сообщение, в котором решение Пентагона было названо "попыткой лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью".

"Государственная корпорация "Роскосмос" осуждает данное решение военного ведомства США и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции Вашингтона на международном рынке космических услуг", - говорится в документе.