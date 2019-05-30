Миллиарды Путина: разведка США хочет выяснить, как они появились и сколько именно

27 февраля в Конгресс США был внесен законопроект, который дает полномочия и поручение американской разведке собирать и контролировать данные о личных финансовых активах президента России Владимира Путина, его ближайшего окружения, чтобы выявить все его "личные кошельки".

Авторы этого исторического законопроекта члены Палаты представителей​ Вал Демингc и Элис Стефаник отмечают, что нынешнее российское руководство использует коррупцию для удержания своей власти и ослабления других демократических режимов. Поэтому "наилучший способ провести наступление на власть Путина и его сторонников — проследить за незаконными и засекреченными финансовыми потоками, которые финансируют их операции", — заявила Демингc.

Этот документ поручает американской разведке не только следить за источниками обогащения российского президента, но и выяснить, кто из олигархов облегчает ему "коррупционные практики". Законопроект был одобрен палатой представителей и теперь поступил на рассмотрение в Сенат.

Издание "Радио Свобода" собрало из открытых источников лишь несколько схем обогащения правящей верхушки России, подтверждая вывод о незаконности происхождения несметных богатств хозяина Кремля и его ближайшего окружения.

В марте 2019 года проект "Полиграф", собрав все, что известно о состоянии Путина, напомнил, что, согласно официальной декларации, президент России зарабатывает в год всего в среднем 112 тысяч долларов, а на его 13 банковских счетах в 2018 году находилась 241 тысяча долларов. При этом на руке его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, называвшего "русофобcкими потугами" попытки разобраться в источниках доходов его шефа, обнаружились часы за $600 тысяч.

Возможно, пролить свет на происхождение колоссальных состояний российских чиновников поможет разворачивающееся дело об отмывании российских денег в Danske Bank — самого крупного отмывания денег в истории". Обвинения связаны с переводами на сумму около 230 миллиардов евро, которые прошли через эстонское отделение банка с 2007 по 2015 год.

Менеджер банка Говард Уилкинсон, разоблачивший схему по отмыванию, рассказал, что крупнейшим бизнесом его филиала было превращение российских рублей с сомнительным происхождением в доллары. Клиенты ежедневно продавали рубли и приобретали американскую валюту, и банк не проверял происхождение этих денег. Через эстонское отделение банка каждый день проходило до 20 миллионов долларов. "Люди, управляющие компанией, были связаны с несколькими банками, которые обанкротились в России", — рассказал Уилкинсон. Он начал изучать клиентов банка и обнаружил, что операции проводят подставные компании, зарегистрированные по одному адресу в Лондоне. В этой схеме по отмыванию денег участвовал двоюродный брат президента России Игорь Путин. Уилкинсон также предполагает, что к операциям причастна ФСБ.

Еще в 2007 году Станислав Белковский оценивал богатство президента России в 40 миллиардов долларов. По его оценке, Путин тайно контролировал 37% акций "Сургутнефтегаза", 4,5% — "Газпрома" и по меньшей мере 75% компании Геннадия Тимченко Gunvor. Расследование ЦРУ, на которое ссылалась The Times, подтверждало этот вывод.

В 2012 году Белковский предположил, что богатство Путина выросло до 70 миллиардов долларов. В том же году Борис Немцов, казненный позже у стен Кремля, опубликовал доклад "Жизнь раба на галерах", в котором утверждалось, что Путин владеет 20 дворцами и виллами, 43 самолетами, различными яхтами и дорогой коллекцией наручных часов.

В 2017 году Уильям Браудер на слушаниях в комитете Сената США заявил, что Владимир Путин является самым богатым человеком в мире с состоянием в 200 миллиардов долларов.

Ныне Станислав Белковский, подчеркивая, что его предыдущие заявления были экспертными оценками без твердых документальных доказательств, считает, что на сегодня порядок величины сосстояния Путина — около 120 миллиардов.

В 2014 году председатель Фонда по правам человека Гарри Каспаров заявил, что состояние Путина хитроумно спрятано за границей и добраться до него крайне сложно. А судившийся с "Газпромом" бизнесмен Максим Фрейдзон в 2015 году выступил с разоблачением Владимира Путина, вступившего в союз с преступными группировками в начале 90-х годов, когда состояние Путина только начало создаваться.

В начале 90-х Фрейдзон познакомился с процветавшим в Петербурге союзом бизнесменов, бандитов и чиновников городской администрации. Не последнюю роль в этом союзе играл Владимир Путин, председатель Комитета по внешним связям мэрии. Именно в те годы друзья Путина составляли первые капиталы. Практически все персонажи из его тогдашнего окружения сейчас играют важнейшие роли в политике и бизнесе. В цикле интервью для "Радио Свобода" Максим Фрейдзон рассказывал о том, как "услужливый приблатненный комитетчик" Владимир Путин за деньги отписывал петербургскую недвижимость деловым людям и требовал доли от участия в прибыльных проектах.

"Преступники получали от Путина городское прикрытие и всяческое содействие, включая разрешения, лицензии и т. д., и естественно, городские власти оказывали помощь в случае ареста кого-то из преступников". Фрейдзон говорит, что дважды давал взятки Владимиру Путину: по его словам, будущий президент России получил 20 тысяч долларов, пустяки по сравнению с нынешними его доходами.

Максим Фрейдзон рассказывает о том, как Путин отдал героям бандитского Петербурга порт в Ломоносове, который он курировал от мэрии. Это была часть военно-морской базы, где не было таможни и вообще какого-либо контроля. Пошел поток контрабанды, в том числе и тяжелых наркотиков. Колумбийский кокаиновый картель Кали нашел выход на российский рынок. Началось с мелких партий, которые поставлялись в упаковках с замороженными креветками, позднее задумались о покупке советских подводных лодок, которые можно было оформить как судна для океанографических исследований. Это были лишь первые шаги, но позднее, "с приходом Путина к власти трафик кокаина полностью огосударствился", — говорил Фрейдзон, комментируя кокаиновый скандал в посольстве России в Аргентине.

Удобный способ очистки больших объемов криминальных денег — экспорт нефтепродуктов. В 90-е годы Максим Фрейдзон и его деловой партнер Дмитрий Скигин занимались нефтебизнесом в России, и на их глазах проходили операции, благодаря которым рождались состояния как петербургских бандитов, так и сотрудничавших с ними чиновников мэрии.

Фрейдзон отмечает, что схемы, по которым в Петербурге 90-х отмывались кокаиновые деньги принципиально не изменились, судя по расследованию отмывания денег в Danske Bank — деньги вносятся в банк через покупку валюты и отправляются в какую-нибудь мифическую офшорную контору.

"В 90-х сложилась странная ситуация, когда у государства и банков валюты не было, а у трудящихся на руках наличных долларов было много, настолько много, что в какой-то момент доллар стал официальным расчетным средством на территории России наравне с рублем. В магазинах платили долларами. Таким образом, любые доставленные в страну доллары становились легальным платежным средством просто по факту нахождения на территории России. Вопрос — откуда взялось столько долларовой наличности для нужд населения? Доллары — продукт импортный, производятся они в США и подлежат учету и контролю. Во всем мире большие объемы неучтенных наличных долларов ясно ассоциируются с наркомафией. Наркомафия заинтересована в легализации доходов", — говорит Фрейдзон.

"В Петербурге отношения с колумбийской наркомафией не без помощи Путина (порт в Ломоносове) сложились изначально добрые, рабочие. В схеме были задействованы Виктор Иванов от ФСБ и Николай Аулов от РУБОП, Кумарин от коллектива авторитетных бизнесменов и Путин, обеспечивавший прикрытие и всяческое содействие со стороны городских властей. Поначалу эта слаженная команда занималась транзитом кокаина через Ломоносовский порт, а в дальнейшем переключилась на продвижение продукта на внутреннем рынке и обслуживание денег колумбийских партнеров. Обслуживание колумбийских денег, кроме прибыли непосредственно за отмыв, давало возможность беспроцентного кредитования в практически неограниченных объемах. Как похвастался как-то Дима Скигин: "С деньгами проблем нет, сколько надо, столько и возьму", — вспоминает Фрейдзон.

"Операционные схемы были простые и общеизвестные. Например, завоз наличных челноками. Был у меня знакомый, который в те времена раз в неделю летал в Европу забирать деньги для нужд обналички. У него было специальное пальто, в которое влезало 300 тысяч американских долларов (30 пачек по 10 000). Были и стандартные серые услуги по переводу денег за рубеж с конвертацией в наличные или безналичные. Для этих услуг нужны были объемы наличных или серых банковских денег на Западе. Колумбийские партнеры это предоставляли. Полученные таким образом рубли или доллары надо было выводить за рубеж в очищенном виде. Для этого вполне годился экспорт нефтепродуктов, который контролировал все тот же "коллектив", участие в проектах по реконструкции недвижимости и т.д.", — рассказывает бизнесмен.

"Возможности по легализации любых объемов денег при наличии дружественного западного банка, как мы можем видеть на примере Danske Bank, практически безграничны. В 1991 году добрый знакомый Владимира Путина Маттиас Варниг открыл в Петербурге филиал Dresdner Bank. Дружба Варнига и Путина — вещь известная. Говорят, они познакомились еще в Германии, советский и немецкий шпионы подружились. Путин помог Варнигу открыть филиал Dresdner Bank и обеспечил его вполне солидной проверенной клиентурой. Варниг и Dresdner Bank вполне по-дружески помогали Путину. Например, в 1993 году попавшей в аварию жене Путина Людмиле была сделана операция в Германии, оплаченная Dresdner Bank. Также банк оплачивал учебу дочерей Путина в гамбургской школе, а их отцу — поездки в этот город для переговоров с местными предпринимателями", — утверждает Максим Фрейдзон в интервью "Радио Свобода".

Инспектором Управления международных операций в Dresdner Bank в тот период продуктивно трудился Андрей Круглов, новый заместитель министра финансов России. Другим дружественным "коллективу" банком был "Инкомбанк", ассоциировавшийся с Семеном Могилевичем. "Инкомбанк" отмывал деньги через Bank of New York.

"На колумбийском направлении все было организованно грамотно. Завоз продукта через Ломоносов, а чуть позднее и через компанию JFC Шабтая Калмановича. Доставка наличных денег, прокрутка через обменники и биржу. Предоставление серых услуг по переводу денег за рубеж с получением наличных в руки или безналичных на счет. Вывод уже легализованных в России средств через экспорт нефтепродуктов, участие в проектах по недвижимости с последующей продажей долей западным покупателям, инвестирование в захват крупных объектов с последующей продажей на Западе, примером может служить Морской порт, который был захвачен через компанию ОБИП и продан через лихтенштейнскую компанию Nasdor и т.д. И, конечно, дружественные банковские операции, об объемах которых мы можем судить по нынешней истории с Danske bank", — объясняет Фрейдзон и предполагает, что "Путин сотоварищи неплохо обогатились на отмывании наркоденег в 90-е, а с приходом к власти вывели этот сервис на государственный уровень".

"Учитывая современный интерес к путинским капиталам, высказанный в американском Конгрессе, можно сказать, что часть из них — это просто отмывание колумбийских кокаиновых денег через разнообразные проекты и банковские схемы. Похоже, что на Западе все-таки приходят к пониманию, что все компании, которые сегодня успешны в России, -​ это отростки путинского режима и гэбни. Следовательно, разумно держаться от них подальше, чтобы не попасть в какую-нибудь грязную историю", — советует Максим Фрейдзон.