Прогулочный катер с туристами перевернулся в Будапеште. Семь человек погибли

В столице Венгрии на реке Дунай опрокинулся и затонул прогулочный катер, на борту которого находились 33 человека. По последним данным, семь человек погибли, продолжаются поиски еще 19 человек.

Как сообщается, в катер врезалось другое судно, когда он стоял на якоре напротив здания венгерского парламента в Будапеште. После столкновения катер перевернулся.

Затонувший катер предположительно называется Hableany ("Русалка"). Он рассчитан на 45 пассажиров.

На борту катера находились преимущественно туристы из Южной Кореи, сообщает сообщает новостное агентство MTI. Министерство иностранных дел Южной Кореи подтвердило, что 19 пропавших - граждане этой страны.

Южнокорейский МИД пришлет в Венгрию делегацию экспертов, родственникам погибших будет оказана психологическая помощь, добавили в ведомстве.

Представитель туристической компании, организовавшей тур, на пресс-конференции в Сеуле заявил, что среди пропавших - как минимум один ребенок.

Уровень Дуная заметно поднялся из-за дождей, продолжающихся с начала мая, что привело к усилению течения на реке.

Спасательная операция с утра четверга продолжилась. Задействованы катера, водолазы и прожекторы, участок реки длиной в несколько километров сканируют с помощью локаторов.

После нескольких часов поиска спасателям удалось найти затонувшее судно недалеко от моста Магрит, сообщают местные СМИ.

Чем больше проходит времени, тем дальше поток относит тела и людей, что уменьшает вероятность нахождения выживших, добавили спасатели.