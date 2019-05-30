Двадцать лет назад в Минске произошла трагедия на Немиге, когда погибли 53 человека

Вечером 30 мая 1999 года в результате давки в подземном переходе станции метро "Немига" погибли 53 человека — в основном молодежь в возрасте от 14 до 20 лет.

Более двух тысяч человек возвращались в тот вечер с праздника пива после концерта, который проходил у Дворца спорта. Прячась от внезапного дождя и грозы, они устремились к ближайшей станции метро. Возникла давка, паника, по упавшим людям шли другие, которых несла неуправляемая толпа.

По словам очевидцев, все длилось не больше 10 минут. В результате давки погибли 53 человека, причиной смерти большинства из них стала асфиксия. Более сотни получили травмы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Два офицера ГУВД Мингорисполкома обвинялись в халатности, однако в 2002 году председатель суда Центрального района Минска Петр Кирковский переквалифицировал обвинение на статью, не предусматривающую ответственность за гибель людей, и прекратил дело в связи с истечением срока давности.

Родственники погибших неоднократно подавали судебные иски на городские власти, милицию, пивзавод "Оливария", радиостанцию "Мир" и ООО "Класс-клуб ДК", которые в тот день отвечали за организацию и обеспечение порядка на массовом мероприятии. Эти иски отклонялись судами разных инстанций.

30 мая 2002 года на месте трагедии установили мемориал "Розы" — стилизованные ступени, на которых разбросаны 53 металлических цветка, символизирующих погибших. Слева от них — маленькая часовня с православным крестом и металлической плитой, на которой высечены имена всех погибших.

Еще один памятник, посвященный жертвам трагедии на Немиге, — бронзовая "Девочка с зонтиком" — установлен известным скульптором Владимиром Жбановым в Михайловском сквере возле Привокзальной площади.