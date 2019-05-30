"Я приехал сюда не кому-то мстить, кого-то наказывать, кого-то разрушать. Разрушать, мстить - это вообще не мой стиль", - заявил Саакашвили.

По его словам, он приехал в Украину с другой целью.

"Я вернулся сюда делать то, что я лучше умел всегда делать, - строить то, что мне не дали в Одессе. Я хочу вместе с миллионами украинцев, после того, как выдался исторический шанс, с новым президентом, с новой командой, участвовать в строительстве новой Украины", - утверждает экс-президент Грузии.

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Он добавил, что Украина способна "сделать рывок".

"Украине не нужно 50 лет ждать, как говорят другие эксперты, чтобы догнать чужие страны. Это унизительно. Украина может сделать рывок", - уверяет Саакашвили.

29 мая бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которому накануне восстановили украинское гражданство, вернулся в Украину.

Самолет с ним на борту приземлился в киевском аэропорту "Борисполь", прибыв из Варшавы. Здесь его встретили журналисты, соратники по партии "Рух новых сил" и просто поклонники. Кто-то с народными танцами и песнями, а кто-то - с караваем. Хором пели гимн Украины.

Сам Саакашвили запустил на своей странице в Facebook онлайн-трансляцию своего прибытия.

Бывшему изгнаннику пришлось с большим трудом продираться сквозь толпу к выходу. На пути ему подарили цветы, кто-то даже посадил на руки ребенка.

Другие люди с его рейса перепрыгивали через ограждение, чтобы обойти большую очередь желающих встретить Саакашвили.

В конце концов, экс-губернатору удалось выйти из терминала на улицу, где он выступил с речью.

По данным корреспондента Украинской правды с места событий, встречать Саакашвили приехали также бывший нардеп Олесь Доний и экс-мэр Конотопа Артем Семенихин.

28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили. Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за указ о восстановлении его гражданства в Украине.

Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.