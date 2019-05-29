Экс-мэр Риги Ушаков официально покинул должность

Отстраненный от выполнения обязанностей мэра Риги Нил Ушаков ("Согласие") официально покинул должность председателя Рижской думы, сообщает LETA.

Как уже сообщалось, Ушаков был избран в Европарламент.

Ушаков был мэром Риги с 2009 года. Он сумел пережить несколько крупных коррупционных скандалов в Рижской думе и ее ведомствах, но продолжал пользоваться широкой поддержкой избирателей. За это время дума взяла курс на оказание значительной социальной поддержки населению и активно осваивала Еврофонды.

Он принял Рижскую думу со сбалансированным бюджетом - в конце 2008-го года накопления Рижской думы составляли 123,7 млн. евро. Бюджет Рижской думы на 2019 год содержит рискованно большой дефицит — 110 млн. или 11%. Его возможный преемник Дайнис Турлайс ("Честь служить Риге") признает, что нового мэра Риги ожидает тяжелая и сложная работа.