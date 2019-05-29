Глава ВЦИОМ объяснил причину рекордно низкого рейтинга Путина

Причина падения рейтинга президента России Владимира Путина — неверие россиян в то, что жить станет лучше. Об этом заявил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на телеканале "Дождь".

По его словам, многих россиян напрягает и даже удивляет, что доходы продолжают падать после кризиса, острая фаза которого формально закончилась в 2016 году. О том, что доходы россиян не только не растут, но и продолжают падать, свидетельствуют в частности данные Счетной палаты.

"Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы <…> воспринимались легче", — добавил Федоров. Пенсионная же реформа, по его словам, "носила символический характер".

"Она всем показала, что наши расчеты на то, что завтра мы будем больше зарабатывать, у нас будет лучше медицина, лучше образование, лучше социальное обеспечение, — вот эти расчеты и ожидания оказались перечеркнуты. Нам показали — нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги", — отметил он, добавив, что эксперты назвали это "эффектом черных очков", "которые наши соотечественники надели тогда и с тех пор не снимают".

Опрос ВЦИОМ, проведенный с 13 по 19 мая, показал, что личный рейтинг доверия Путину упал до 31,7%. Это минимальный показатель с 2006 года, когда ВЦИОМ начал публиковать данные на своем сайте.

На прошлой неделе в ходе аналогичного опроса о доверии Путину заявили 33,1% респондентов, а в мае 2018 года таких было 47,4%. Рейтинг президента падает с середины июня 2018 года после объявления о повышении пенсионного возраста. В разгар президентской кампании доверие к Путину выражали 57,2% участников опроса ВЦИОМ.

По данным закрытого опроса ФОМ, на который ссылается РБК, в целом рейтинг действующего президента в стране равняется 48%. Регионом с самым низким электоральным рейтингом президента стала Магаданская область, где за Путина готово проголосовать 36% избирателей, если выборы состоятся в следующее воскресенье.

Социологи также выявили регион с самым низким рейтингом "Единой России", им стал Хабаровский край. Только 21% респондентов ответили, что готовы проголосовать за эту партию на выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. В среднем рейтинг "Единой России" по стране составляет 34%.

Вместе с тем Путину россияне по-прежнему доверяют больше, чем другим политикам. На втором месте с 14,8% находится министр обороны РФ Сергей Шойгу, на третьем — министр иностранных дел Сергей Лавров (13%). Глава правительства Дмитрий Медведев только пятый с 7,6% и уступает лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (8,8%). В то же время деятельность президента одобряют 65,8% опрошенных.