Незамужних женщин без детей назвали самой счастливой группой населения

Профессор Лондонской школы экономики и политических наук Пол Долан (Paul Dolan) заявил, что незамужние женщины без детей «являются самой счастливой группой населения». Об этом пишет The Independent.

По мнению Пола, «давно устоявшиеся традиционные символы успеха не обязательно соотносятся с уровнем счастья». При этом он добавил: «Самой здоровой и счастливой группой населения являются женщины, которые никогда не были замужем и не имеют детей».

К мужчинам, по версии профессора, это не относится — наоборот, им вхождение в брак идет только на пользу. «Мы получили большой объем данных от наших добровольцев, собранных за пару лет. Но я все же окажу медвежью услугу науке и скажу: если вы мужчина, то вам точно следует жениться, но если вы женщина — не беспокойтесь», — прокомментировал Долан.

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Это в том числе связно с тем, что мужчины в браке получают больше выгоды для здоровья, но у замужних женщин риск физического или психологического расстройства только увеличивается в сравнении с их одинокими сверстницами.

— Вы видите одинокую женщину 40 лет, без детей: «Какой позор, не правда ли? Может быть, однажды она встретит нужного мужчину, который изменит ее жизнь», — скажете вы. А может, она встретит плохого парня, из-за которого она станет менее счастливой, потеряет здоровье и в результате умрет быстрее, — приводит цитату Пола ресурс media leaks.

Впрочем, не все оценили такой подход. Некоторые пользователи в Facebook отметили, что чувствуют себя счастливыми, находясь в браке. Другие поставили под сомнение достоверность выборки ученого.