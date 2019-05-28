В Сербии во вторник, 28 мая, вооруженные силы были приведены в полную боевую готовность. Это произошло после сообщений сербского телевидения о том, что полиция Косово "вторглась" на территории на севере этой непризнанной Сербией республики, где преимущественно проживают сербы. Представитель сербского правительства Марко Дьюрич обвинил косовскую полицию в попытке выгнать этнических сербов из Косово и поставить под угрозу мир в регионе.
Косовская полиция в свою очередь сообщила, что провела в городе Косовска-Митровица на севере республики операцию против организованной преступности, во время которой столкнулась с "вооруженным сопротивлением". В результате пострадали не менее двух косовских полицейских, были задержаны несколько человек, подозреваемых в участии в преступных бандах, контрабанде товаров, злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции.
Премьер Косово призвал сохранять спокойствие
Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай в своем микроблоге Twitter призвал граждан сохранять спокойствие и отметил, что операция на севере республики проводилась исключительно против организованной преступности, а также с целью проверки полицейских и таможенных органов. Харадинай призвал правительство Сербии не подавлять усилия Косово по борьбе с преступностью.
Strengthening Rule of Law is our country’s & region’s core interest. Organized crime and smuggling are a direct threat to our mutual progress, and should NOT be supported on ethnic nor any other basis. The Government of Serbia should not undermine our efforts to tackle it. RH— Ramush Haradinaj (@haradinajramush) May 28, 2019
Представитель международной миссии KFOR в Косово, которая проводится под командованием НАТО, заявил в интервью информагентству AP, что KFOR следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с властями Косово и Сербии. Силы НАТО в регионе в боевую готовность не приведены, сообщил он.
Президент Сербии Александр Вучич приказывает привести армию в боевую готовность каждый раз, когда обостряется конфликт с Косово, отмечает AFP.
Косово, большинство жителей которого являются этническими албанцами, провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. С тех пор его независимость признали более 110 государств, в то время как Сербия по-прежнему считает Косово одной из своих провинций. После окончания войны в Косово в 1999 году безопасность в этом регионе обеспечивают военнослужащие НАТО из миссии KFOR, в которой в настоящее время задействованы более 4000 солдат и офицеров.