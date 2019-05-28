Почти половине семей в России хватает средств только на еду и одежду

В четвертом квартале 2018 года доходы 48,2 процента российских семей не позволяли приобретать товары длительного пользования, сообщает Росстат. Доходы 15 процентов семей покрывали лишь покупку еды.

Почти половине российских семей хватает денег лишь на покупку продуктов питания и одежды. Такие данные приведены в ежеквартальном исследовании Федеральной службы государственной статистики России (Росстат) "Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств", выдержки из которого агентство РБК приводит во вторник, 28 мая.

Так, в четвертом квартале 2018 года 48,2 процента семей не могли позволить себе приобретать товары длительного потребления. Чаще всего с этим сталкиваются молодые семьи (59,2 процента) и семьи, представленные только неработающими пенсионерами (57,9 процента). Годом ранее лишь 49,2 процента семей в России хватало средств на покупку только еды и одежды, говорится в данных Росстата.

При этом 15 процентов семей могут позволить себе только покупку еды. Это касается, в частности, 28,3 процента многодетных семей и почти каждой третьей (30,4%) семьи неработающих пенсионеров, отмечает Росстат. При этом годом ранее доход, который покрывает только расходы на продукты питания, ведомство отметило у 18 процентов российских семей.

Кредиты для поддержания уровня жизни

Подобная стратегия выживания не оставляет возможностей вкладывать деньги в образование, отдых и здоровье, приводит РБК слова сотрудника РАНХиГС Дмитрия Логинова. По его словам, даже поломка бытовой техники или задержка зарплаты "вынуждает людей экономить еще сильнее", в частности, на покупке еды, или поддерживать уровень жизни с помощью кредитов.

Зарплаты 20% работающих россиян не доходят до 15 тысяч рублей

В декабре 2018 года исследование РИА "Рейтинг" выявило, что каждый пятый работающий россиянин получает менее 15 тысяч рублей в месяц. Больше всего низкооплачиваемых работников в Дагестане (46 процентов) и Карачаево-Черкесской республике (44 процента), а в 22 регионах месячная зарплата не превышает 15 тысяч рублей у трети работников. При этом в 12 регионах среднестатистическая зарплата не превышает 27 тысяч рублей, говорилось в исследовании.