Исследование: главные признаки отличия богачей от других людей

"У людей всегда было ощущение, что богачи — немного "другие". Причем отличаются они не своим имуществом, а личностью. До недавнего времени научных исследований, подтверждающих или опровергающих этот тезис, было немного", — пишет в журнале Focus немецкий историк и социолог Райнер Цительманн. Об этом сообщает Инопресса.

"Команда из шести экономистов и психологов из университетов Мюнстера, Майнца и Берлина более подробно изучила этот вопрос в рамках масштабного исследования. Они опросили 130 богачей и составили их психологический портрет. На втором этапе исследования они сравнили его со среднестатистическим психологическим профилем населения", — говорится в статье Focus.

Проанализировав психологический портрет богачей на основе пятифакторной модели личности, исследователи пришли к выводу: "Богатые люди более стабильны в эмоциональном плане, то есть в меньшей степени подвержены невротизму; они более экстравертированы; открыты для нового опыта; они менее сговорчивы и больше готовы к конфликтам; они более добросовестны".

Также исследователи определили, что богачи чаще страдают нарциссизмом и обладают скорее внутренним фокусом контроля, то есть им ближе фраза: "То, как проходит моя жизнь, в первую очередь зависит от меня", нежели утверждение: "Достижения человека зависят прежде всего от судьбы или удачи", пишет Цительманн.

Результаты исследования совпадают и с результатами исследования, проведенного ранее: для своей диссертации Цительманн провел интервью с 45 значительно более богатыми людьми, состояние большинства из которых оценивается в сумму от 30 млн до 1 млрд евро. При этом проведенный опрос был намного более подробным, чем в первом исследовании, а интервью длилось 1-2 часа.

"Это исследование, посвященное психологии сверхбогатых людей, также пришло к выводу, что богачи психически более стабильны (то есть меньше подвержены нейротизму). Кроме того, выяснилось, что они более открыты новому опыту, более экстравертированы, более добросовестны — но не обязательно миролюбивы. Сверхбогатые люди часто являются нонконформистами. Они с радостью плывут против течения и без проблем идут наперекор господствующему мнению.

Исследование также показало, что сверхбогатые люди чаще принимают решения по наитию. Они чаще полагаются на свою интуицию, нежели на детальные анализы. И, что особенно важно, они по-другому относятся к поражениям и неудачам. Многие люди склонны приписывать успехи себе, а в случае неудач возлагать вину на других. Сверхбогатые люди, как показали интервью, поступают совсем иначе: они чаще ищут причину в себе, а не во внешних обстоятельствах или других людях. Это дает им ощущение власти: если это сделал я сам, то я могу это изменить. Мою жизнь контролирую я сам — а не другие", — говорится в статье.

"Существует много причин того, почему некоторым людям удается разбогатеть, а другим нет, однако особая комбинация характеристик личности, выявленных в обоих исследованиях, определенно является одной из этих причин", — заключает Цительманн.