Беларусь и Грузия обменяются "торговыми домами"

Cтало известно, что президент Грузии прибудет на открытие II Европейских игр в Минск 21 июня. Ожидается, что в программе визита Зурабишвили в Беларусь будут встречи и переговоры, а также обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего сотрудничества.

Несмотря на уход из власти прозападного реформатора Саакашвили, евроатлантический курс политики Грузии остается неизменным. По-прежнему в позитивной динамике находятся и ее отношения с основным союзником Москвы на евразийском пространстве, коим считается Беларусь.

Говоря об их отношениях с Евросоюзом, можно напомнить, что оба государства оказались 10 лет назад вовлеченными в его инициативу "Восточное партнерство", где Тбилиси добился с ЕС Соглашения об ассоциации. В том числе об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ), которое вступило в силу в июле 2016 года и направлено на политическое объединение и экономическую интеграцию. А Беларусь продолжает барахтаться в рамках ЕАЭС с какими-то надеждами на совместимость европейской с евразийской экономической интеграциями.

Тем не менее, двусторонние отношения между Грузией и Беларусью переживают интересный период. Этому во многом способствует и действующий между ними безвизовый режим. Правда, для белорусских граждан, которые все чаще предпочитают работать и отдыхать в Грузии, он ограничен 90 днями пребывания в течении одного года. Эту информацию госСМИ РБ предпочитают сильно не афишировать, а то и просто замалчивать. Впрочем, как и такой, надо полагать, успешный и долгоиграющий проект "Белорусский нефтяной торговый дом".

Согласно официальной информации, белорусской стороной был внесен денежный вклад в размере 10400 евро в уставный капитал созданного с ее участием на территории Грузии ООО "БНХ Тбилиси". То есть в Грузии была зарегистрирована фирма, подконтрольная концерну "Белнефтехим". Какую смысловую нагрузку может содержать "нефтяной" в названии данного торгового дома двух "нефтяных" стран, остается только догадываться.

Версия источников в Тбилиси

Как отмечают некоторые грузинские источники, скорее всего, этот субъект хозяйствования напрямую контролируется Управлением делами президента РБ, что обеспечивает надежную латентность его деятельности. В пользу такой версии говорит присутствие самого управляющего президентскими делами во время прошлогоднего официального визита правителя в Тбилиси.

По мнению ряда экспертов, укрепление этакого белорусского хаба вблизи Азербайджана и Ирана в виде "Белорусского нефтяного торгового дома" в Тбилиси, при складывающейся коньюнктуре на нефтяном рынке, может сыграть весьма доходную роль для подконтрольных фирм Управления делами главы белорусского государства. Интересно, что сей объект никак публично не фигурировал ни во время встреч президентов двух стран, ни во время мартовского визита в текущем году былого вице-премьера Русого с делегацией в Тбилиси.

Открывается "Грузинский дом" в Минске

Зато уже в августе планируется открытие в центре Минска "Грузинского торгового дома", что должно стать важной вехой развития двусторонних отношений. Насколько известно, этот дом не будет в своем названии содержать "нефтяной" смысл. Впрочем, не факт, что и он станет также хабом с некоторыми другими "смыслами" на пороге с ЕС. Как представляется, большую ясность формата сотрудничества с этими "домами" должен будет внести предстоящий визит президента Грузии в Беларусь.

При этом, некоторые наблюдатели в Тбилиси, иных столицах, напоминают, что власть в Грузии продолжает быть подконтрольной истинному сегодня хозяину Грузии, экс-премьеру 2012-2013 годов, миллиардеру Бидзине Иванишвили.