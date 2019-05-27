ВИДЕО: Молния ударила в ракету "Союз" во время запуска с Плесецка

Спустя несколько секунд после старта с российского космодрома Плесецк ракеты "Союз-2.1б" со спутником "ГЛОНАСС-М" в нее попала молния. Об этом со ссылкой на своего корреспондента с места событий сообщает телеканал "Звезда". Эту информацию подтверждают источники "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли и собеседник "РИА Новости" на космодроме.

"Звезда" указывает, что инцидент произошел спустя десять секунд после старта. Молния, поясняют источники "Интерфакса", попала в носитель, однако взлету "Союза-2.1б" и последующему выведению им спутника на орбиту это не помешало.

"Все системы отработали штатно, никаких проблем не было", — заверил агентство один из собеседников. Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли в свою очередь уточнил, что молния попала в головной обтекатель и третью ступень "Союза-2".

Собеседник РБК в "Роскосмосе" в свою очередь отметил, что, как правило, подобные ситуации предусматриваются, хотя и являются редким явлением.

После публикации статьи информацию о попадании молнии подтвердил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.