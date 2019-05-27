Глава Huawei выступил против санкций Китая в отношении Apple ранее США внесли его компанию в черный список

Гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй выступил против введения ограничительных мер Китая в отношении Apple. Он заявил об этом в интервью Bloomberg после того, как США внесли Huawei в черный список.

«Прежде всего, этого не случится. Во-вторых, если это случится, я первый выражу протест», — сказал Жэнь Чжэнфэй. Он пояснил, что считает Apple своим учителем, поэтому не сможет выступить против компании.

По оценке Goldman Sachs, компания Apple может потерять треть прибыли, если Китай запретит ее продукцию, отмечает Bloomberg.

После решения США ввести санкции против Huawei компания предупредила российских партнеров, что выход новых смартфонов на рынок может задержаться, сообщил «Коммерсант». Одновременно с этим российские ритейлеры начали проводить акции, стимулирующие продажи продуктов китайской компании под брендами Huawei и Honor.