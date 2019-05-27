В одесской колонии произошел бунт и пожар. Есть пострадавшие

На Украине в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе произошел бунт заключенных. Изначально также сообщалось массовом побеге из колонии, но эти данные не подтвердились. Причиной недовольства заключенных стало плохое качество питания.

Как пишет местная газета "Думская", 27 мая внутри колонии №51 забаррикадировались около ста человек. Спецназ начал штурм колонии, при этом, по сообщениям заключенных, беспорядки подавляются "крайне жестоко". К месту происшествия стянули подразделения полиции и Нацгвардии. Кроме того, на территории колонии возник пожар.

В управлении Нацполиции Одесской области сообщили РИА Новости, что пока не могут подтвердить информацию о массовом побеге, данные об убийствах также не подтвердились. Ведомству также известно, что на территории учреждения горит автомобиль.

Советник главы управления Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк опроверг РИА "Новости" информацию о массовом побеге и убийствах в колонии. По предварительной информации, во время событий пострадали четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь.

Замначальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста Украины Наталья Билак заявила, что беспорядки ("акты неповиновения") вспыхнули во время "планового обыска".

Беспорядки вызревали всю последнюю неделю, сообщил "Думской" источник в правоохранительных органах Украины.

"Дней пять назад там ранили ножом или заточкой сотрудника, который отвечает за длительные свидания. После этого свидания отменили. Кроме того, отменили общие приемы пищи в столовой. Люди начали протестовать — не только из-за этого, но и плохого качества пищи. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им "учения" спецназа, то есть массовое избиение. "Учения" были назначены на сегодня, вот заключенные и решили их предупредить бунтом", — отметил собеседник.

Как уточнили в пресс-центре ГУНП, в ходе беспорядков пострадало четверо сотрудников колонии, но погибших нет. Сгорели пожарный автомобиль и гаражный бокс. Информация о массовом побеге заключенных не соответствует действительности: спецназ задержал возле учреждения "группу поддержки" от одесского уголовного авторитета.

Примерно 30 заключенных забаррикадировалась и просит их не бить. С ними ведутся переговоры.

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в "Фейсбуке", что заключенные взяли в заложники шестерых сотрудников колонии.

"Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Они уже освобождены", — написала она. По ее данным, из колонии вывезли пятерых нарушителей режима. "Сейчас ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора", — говорится в сообщении.